仕事でも使えるラピトリ搭載のTURTLE BEACH製有線ゲーミングキーボードがタイムセールで55％オフ

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TURTLE BEACHのゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、TURTLE BEACHのゲーミングキーボード「Vulcan II TKL Pro」が販売中だ。参考価格は2万3800円だが、タイムセールにより55％オフの1万800円で購入できる（8月17日時点）。

本製品は、ラピッドトリガー搭載のテンキーレスゲーミングキーボード。アナログ ホールエフェクト磁気スイッチ、0.1mm～4mmまで調整できるアクチュエーションポイントなどが特徴となっている。

お値段以上のゲーミングキーボードが55％オフ

ユーザーレビューを見ると、“お値段以上のキーボード／打鍵感、音ともに好み／ゲームと仕事に重宝する”といった声が寄せられている。現在は55％オフの価格で購入できるため、欲しいと思った人は早めにチェックしてほしい。