ゲーミングPCと一緒に買っておきたいLogicool Gのゲーミングキーボードとマウスパッドのセットを発見！

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ゲーミングキーボードとマウスパッドをチェック

Amazon.co.jpにて、Logicool Gの「Logicool G PRO ゲーミングキーボード テンキーレス リニア + ゲーミング マウスパッド クロス 表面 G240 【 G-PKB-002LNd + G240f 】」が販売中だ。価格は1万7000円。

本製品は、テンキーレス設計のゲーミングキーボードとクロス表面付きゲーミングマウスパッドのセット品。前者はGX REDリニアスイッチや着脱式ケーブルが、後者は中程度の表面摩擦が特徴となっている。

ゲーマー必須のアイテムがセットでオトク

ユーザーレビューを見ると、“ゲーマーの心を掴むアイテム／思った通りの感触で打てる／打鍵感は驚くほどに軽やかで、マウスパッドの滑りは抜群”といった声が寄せられている。Logicool Gのゲーミングキーボードとマウスパッドの両方をゲットできることが最大の魅力。PCゲームをガッツリ遊びたい人にオススメできる。