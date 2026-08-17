Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第609回
ゲーミングPCと一緒に買っておきたいLogicool Gのゲーミングキーボードとマウスパッドのセットを発見！
2026年08月17日 21時30分更新
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ゲーミングキーボードとマウスパッドをチェック
Amazon.co.jpにて、Logicool Gの「Logicool G PRO ゲーミングキーボード テンキーレス リニア + ゲーミング マウスパッド クロス 表面 G240 【 G-PKB-002LNd + G240f 】」が販売中だ。価格は1万7000円。
本製品は、テンキーレス設計のゲーミングキーボードとクロス表面付きゲーミングマウスパッドのセット品。前者はGX REDリニアスイッチや着脱式ケーブルが、後者は中程度の表面摩擦が特徴となっている。
ゲーマー必須のアイテムがセットでオトク
ユーザーレビューを見ると、“ゲーマーの心を掴むアイテム／思った通りの感触で打てる／打鍵感は驚くほどに軽やかで、マウスパッドの滑りは抜群”といった声が寄せられている。Logicool Gのゲーミングキーボードとマウスパッドの両方をゲットできることが最大の魅力。PCゲームをガッツリ遊びたい人にオススメできる。
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