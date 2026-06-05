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COMPUTEX TAIPEI 2026レポート 第107回

COMPUTEXのBenQブースでサッカーに挑戦！ AIドローンから液冷システムまであってなんだか楽しいぞ

2026年06月05日 21時00分更新

文● ジャイアン鈴木　編集●北村／ASCII

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　COMPUTEX TAIPEI 2026のBenQグループブースでは、プロジェクターを使った体験型展示から、業務用途を想定したドローン、AIサーバー、液冷技術まで、グループ各社や協業企業の技術を集めて披露していた。BenQといえばディスプレーやプロジェクターの印象が強いが、その領域がかなり広いと実感する展示内容だ。

BenQグループブース

6台のプロジェクターで270度のサッカー空間を実現

　もっとも目を引いたのが、サッカーシミュレーター「Football Academy」だ。ブース担当者によると、正面と左右の3面に各2台、合計6台のBenQ製短焦点プロジェクター「LH860ST」を配置。カラー調整とホワイトバランス調整により、3面の映像を滑らかにつないでいるという。

6台のプロジェクターで270度の映像空間を構築

来場者が実際のボールを蹴ってプレーできる。筆者も体験してみた

天井に設置されたBenQの短焦点プロジェクター「LH860ST」

LH860STは5000 ANSIルーメン、フルHD、投写比0.5のレーザープロジェクターだ

　ボールをゴールへ向かって蹴ると、スクリーン奥の3Dレーダーセンサーと上部のカメラが軌道を追跡。速度、回転、着地点、軌道、キック精度などをプレー後に確認できる。LH860STは公称5000 ANSIルーメン、フルHD解像度に対応。投写比0.5の短焦点設計で、画面横幅の約半分の距離から投写できる。

飛行から地上管制まで揃えたAI UAVシステム

　QisdaとData Imageによる「AI UAV」展示では、大型の固定翼型機やマルチコプターに加え、カメラ、フライトコントローラー、堅牢型リモートコントローラー、地上管制ソフトなどを紹介していた。飛行任務からリアルタイムの地上運用までをカバーする、拡張性の高いAI UAVエコシステムとしてアピールされている。

天井からつり下げられた大型の固定翼型ドローン

用途や機体構造の異なる複数のUAVを展示

地上管制に使用する堅牢型リモートコントローラー「CTL-S7」

　CTL-S7は、7.02型ディスプレー（1920×1200ドット、最大輝度2000ニト）、Android 14、Qualcomm QCS6490、IP54準拠というスペックだ。周囲にはオープンソースの地上管制ソフトウェア「QGroundControl」、地図・位置情報共有・状況認識プラットフォーム「ATAK UAS Tools」、AI映像解析、フライトシミュレーターのデモも実施されていた。

AIの計算処理を支えるサーバーと液冷技術

　「Qisda×AMD EPYC AI Infrastructure」では、AEWINのAIサーバーをはじめ、ストレージ、ネットワーク機器、冷却技術を展示。Arivorの「2P DLC Workstation」は、500W超のTDPに対応する「2相式直接液冷」を採用する。Alpha Networksからは、64ポート構成で「100％ Liquid Cooling」をうたうAIデータセンタースイッチも展示されていた。

AMD EPYCを掲げたAI Infrastructureの展示コーナー

Arivorの2相式直接液冷ワークステーション

「2相式直接液冷」では、冷媒をCPU上の冷却プレート内で沸騰させ、液体から気体へ変化するときの気化熱を利用する。このデモではCPU上のコールドプレート内で冷媒が泡立っていた

　今回のBenQブースは、映像体験、UAVの現場運用、AIを支えるサーバーや冷却技術まで、グループ全体で展開する事業領域の広さを実感できる内容であった。BenQといえばディスプレーやプロジェクターが身近だが、その一方で、さまざまな製品やサービスを支える基盤技術から、幅広い分野で活用されるソリューションまで手がけている。普段目にするBenQ製品の背後にある、グループの技術と事業の広がりをわかりやすく見せてくれる展示だったと言える。

【関連サイト】

「COMPUTEX TAIPEI 2026レポート」

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