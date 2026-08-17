PS5やPC、モバイルもこのコントローラーでOK！ DualSenseのミッドナイト ブラックが6％オフの1万737円

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DualSense ワイヤレスコントローラー ミッドナイト ブラックをチェック

Amazon.co.jpにて、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの「【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー ミッドナイト ブラック」が販売中だ。参考価格は1万1480円だが、執筆時点では6％オフの1万737円で購入できる（8月17日時点）。

純正の安心感よ……

ユーザーレビューを見ると、“純正の安心感／黒モデルがかっこいい／気に入っている”といった声が寄せられている。PlayStation 5だけでなくPCやモバイルにも接続できる点が魅力。現在は6％オフで販売中なので、買い替えを検討している人は早めにチェックしてほしい。