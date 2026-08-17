Switch 2やPC、モバイル対応の万能コントローラーを発見！ 高精度スティックと1000Hzポーリングレートが強すぎる

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Leadjoy Saber Plusをチェック

Amazon.co.jpにて、Nintendo Switch 2対応コントローラー「Leadjoy Saber Plus」が販売中だ。価格は8780円。

本製品は、Nintendo Switch 2やPC、モバイルなどに対応するコントローラー。高精度なスティックのほか、マイクロスイッチを採用するABXYボタン、デュアル切り替えトリガー、1000Hzのポーリングレートなどが特徴となっている。

汎用性よし、コスパよしのコントローラー

ユーザーレビューを見ると、“心底惚れた／申し分ない性能／コスパ◎の最強コントローラー”といった声が寄せられている。汎用性とコスパの高さがポイントになっているようだ。高性能なゲームコントローラーを探している人にオススメできる。