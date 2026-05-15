えっ、「Amazonの餃子」ってあるんだ……水も油も不要、パリッと羽根付きが簡単に作れます

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大容量でストック向きの

「[冷凍] by Amazon 味の素 ギョーザ 1kg 袋」

1kg入りで大容量の冷凍食品「[冷凍] by Amazon 味の素 ギョーザ 1kg 袋」が現在、Amazonにて1,998円で販売されています。こちらはタイムセールの対象商品ではありませんが、過去1ヵ月で1000点以上購入されたという人気商品です。

「[冷凍] by Amazon 味の素 ギョーザ 1kg 袋」の特徴

Amazon商品ページより

「[冷凍] by Amazon 味の素 ギョーザ 1kg 袋」は、フライパン調理で水や油を使わずに焼き上げることができる冷凍餃子です。

国産の肉と野菜を使用し、調理工程を簡略化しながら、羽根つきの焼き餃子を作れる点が特徴とされています。

うす皮仕様により、焼き上がりはパリッとした食感になりやすく、具材は肉と野菜が詰まっています。

まとめ：まとめ買いしておくと便利！

「[冷凍] by Amazon 味の素 ギョーザ 1kg 袋」は、水や油を使わずに調理できる手軽さと、大容量1kgというストック性を兼ね備えた商品。

日常の食事やおつまみとして使いやすい冷凍食品でもあるため、まとめて購入しておいてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。