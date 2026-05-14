ストックしておくと何かと便利！ 「パックご飯 200g×24個」がAmazonタイムセールで14％オフ

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「アイリスオーヤマ パックご飯 200g×24個」が

Amazonタイムセールに登場！

アイリスオーヤマの「パックご飯 200g×24個 国産米100％」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

参考価格4,050円のところ、14％オフの3,471円で販売されており、1個あたり約145円の計算です。

「アイリスオーヤマ パックご飯 200g」の特徴

Amazon商品ページより

「アイリスオーヤマ パックご飯 200g」は、国産米を100％使用し、低温製法によって鮮度と品質を保つ点が特徴です。玄米の保管から精米までを15度以下の環境で行うことで、米の酸化を抑え、旨みや甘みを維持するとされています。

炊飯には宮城の水を使用し、原材料はうるち米と水のみで構成されています。独自の無菌設備と品質保持手法により、酸味料を使用せず、炊き立てに近い香りを楽しめるといいます。

1パック200gで、お茶碗約1.3杯分に相当します。電子レンジでの加熱に加え、熱湯での調理にも対応しており、常温保存が可能な点から、非常時やアウトドア用途にも対応します。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

「アイリスオーヤマ パックご飯 200g×24個」が、Amazonタイムセールで1個あたり約145円というセール価格になっています。

現在開催中のAmazonタイムセールで、日常用や備蓄用として、手軽なパックご飯をストックしておいてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。