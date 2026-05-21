スクウェア・エニックスは5月20日、新たなゲームの未来を切り拓くゲーム開発コンテスト「SQUARE ENIX GAME CONTEST 2026」を開催すると発表した。賞金総額はなんと10億円になる。

これは、ジャンルや既存の枠組みにとらわれない「自由で面白いアイディア」を持つゲームクリエイターを応援するプロジェクト。「これが面白いんだ！」という直感と熱量、それを形にする執念を評価するという。

受賞作品はスクウェア・エニックスが全面的にパブリッシングし、売り上げに対しての印税を支払うとのこと。

また、生成AIの使用については「使用ツールの開示と権利保証を義務付け」し、商品化の際には必要に応じて「AI生成箇所を手作業でリライト、または再構成」してもらうと記載されている。

この発表にユーザーからは「堀井さんを発掘したエニックスのコンテストを思い出すな」「アイディア出すから誰か作って！」「“該当者なし”が無しなのに驚いた」「普通に企業の開発チーム出てきそう」「賞金が破格すぎる」「総額630万ドル!?」など、海外含めて多くの注目を浴びている形だ。

どんなゲームが応募され、選出されるのか。開発中のゲームがあるクリエイターは、この機会にぜひ応募を検討してみてはいかがだろうか。

【開催概要】

■スケジュール

・応募受付開始：2026年12月15日

・応募締切：2027年3月15日

・発表：2027年6月30日

■賞金

・最優秀賞(1作品)：賞金3億円

・傑作賞(4作品)：賞金1億円

・優秀賞(10作品) ：賞金3000万円

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