このページの本文へ

毎日飲むならまとめ買いが正解！ これで安心、「ドトール ドリップパック100杯分」がAmazonタイムセールで9％オフ

2026年05月13日 19時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「ドトールコーヒー ドリップパックアロマブレンド 100杯分」が
Amazonタイムセールに登場！

　1杯分ずつ手軽に楽しめるドリップタイプのレギュラーコーヒー「ドトールコーヒー ドリップパックアロマブレンド 100杯分」が、Amazonタイムセールの対象となっています。

　参考価格4,104円のところ、9％オフの3,747円で販売されています。1杯あたりの価格は約37円です。

アマゾンでドトールコーヒー ドリップパックアロマブレンド 100杯分を入手

「ドトールコーヒー ドリップパックアロマブレンド」の特徴
Amazon商品ページより

　「ドトールコーヒー ドリップパック」は、カップにセットしてお湯を注ぐだけで楽しめるパーソナルタイプのドリップコーヒーです。

　アロマブレンドは、ブラジル、コロンビア産のコーヒー豆を主に使用した、豊かな香りが特徴というフレーバーです。

　甘味・酸味・苦味のバランスに配慮し、毎日飲んでも飽きにくい味わいに仕上げているといいます。

　1杯あたり6.5gのコーヒーが個包装されており、100杯分入りです。広口タイプでお湯を注ぎやすい設計とされています。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

　現在開催中のAmazonタイムセールで、「ドトールコーヒー ドリップパックアロマブレンド 100杯分」が9％オフとなっています。

　100杯分という大容量で、日常的にコーヒーを飲む人にとってはストックしておくと便利な商品です。セールの機会に、この商品をまとめて購入しておいてはいかがでしょうか。

アマゾンでドトールコーヒー ドリップパックアロマブレンド 100杯分を入手

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧