モノリスソフトは12月16日、対談記事『任天堂と歩んだ「ゼルダ」開発の15年をふりかえって』を公開した。

任天堂の岩本大貴氏とモノリスソフトの藤田泰弘氏による対談は、モノリスソフトが最初にシリーズの開発に携わった2010年頃の「スカイウォードソード」の話からスタート。「ブレス オブ ザ ワイルド」「ティアーズ オブ ザ キングダム」と開発をともに進めるなかで、関わり方がより密になっていったと話す。

開発の初期から参加した「ティアーズ オブ ザ キングダム」では、よりクリエイティブなアイデアを形にできる体制になった結果、「ウルトラハンド」や「トーレルーフ」などの新しい遊びやアクションが誕生。当時を振り返って2人は「…大変でした」「…大変でしたね」と互いの苦労をねぎらい合っていた。

最後に岩本氏からは「モノリスソフトには、「ゼルダ」を一から制作していく強力なパートナーとして、どんどん中核の部分を担ってもらいたい」という発言も。今後開発するであろう「次回作」にモノリスソフトが関わっていそうなメッセージとなっていた。

発売からわずか3日間で1000万本を売り上げた化物級のソフト「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」。それを生み出した2社の対談を、ぜひ読んでみてはいかがだろうか。

