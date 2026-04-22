大型1型センサーに光学15倍ズームの新コンデジ「LUMIX DC-TX3」が5月に発売決定!!

パナソニックは高倍率ズームと大型センサーを両立させたプレミアムコンパクトカメラ「LUMIX DC-TX3」を発表した。
価格は約13万円で、5月中旬の発売予定。本体カラーは、ブラック（-K）に加え、新たにグラファイトシルバー（-S）がラインナップされた。
最新の裏面照射型センサーを採用
残念ながらEVFは非搭載に
DC-TX3の最大の進化点は、イメージセンサーの刷新で、有効画素数約2010万画素の「1.0型高感度裏面照射型（BSI）CMOSセンサー」が搭載された。
前モデルのDC-TX2Dでは、表面照射型の1.0型MOSセンサーが採用されていたが、DC-TX3で裏面照射型（BSI）へと進化したことにより、受光効率が向上した。
1.0型という大型センサーの利点と裏面照射型の構造が組み合わさることで、薄暗い室内や夜景、低照度のイベント会場など、光量の少ない過酷なシーンにおいてもノイズを抑え、明るく鮮やかな描写が可能となった。
レンズ性能については、前モデルと同じ光学15倍ズームを継承。LEICA DC VARIO-ELMARでF3.3-6.4、焦点距離はフルサイズ換算で24mmから360mmとなる。
W端（広角端）時には被写体に3cmまで近づけるAFマクロも搭載、花の細部や料理のアップなど、近接撮影においても威力を発揮する。
動画機能は、従来の最高4K24Pから4K30Pでの撮影が可能となり、フルHDで120Pのスローモーション撮影が可能だ。
残念ながら従来機に搭載されていたEVF（電子ビューファインダー）は非搭載。手ブレ補正は光学式の「POWER O.I.S.」を搭載、動画では、「5軸ハイブリッド手ブレ補正」となる。
実用面での大きな変更点として、充電端子にUSB Type-Cが採用された。DC-TX2DまではMicro USB端子だったが、Type-Cに対応したことで、スマートフォンなど他の機器との充電器・ケーブル共通化が可能となる。
「4Kフォト」では 秒間30コマという超高速連写を行い、撮影後にベストな瞬間を約800万画素の静止画として切り出すことができる。
「クリエイティブコントロール」は全22種類のフィルター効果を搭載しており、撮影者の意図に合わせて写真の雰囲気を自在に変更できる。
Bluetooth 5.0およびWi-Fi（2.4GHz）を内蔵したので、「かんたんスマホ転送」で撮影した高画質な写真をスムーズにスマートフォンへ転送でき、SNSへの共有も容易に行える。
サイズは、111.2×66.4×45.2mm、重さは337g。
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