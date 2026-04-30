Fractal Design、初のピラーレスデザイン採用PCケース「Pop 2 Vision」登場

アスクは、Fractal Design社製の新しいミドルタワー型PCケース「Pop 2 Vision」シリーズの発売を発表した。ピラーレスデザインを初めて採用し、内部の美観にこだわったこの製品は、4月30日より市場に登場する。価格は「Pop 2 Vision Black TG」が16,280円前後、「Pop 2 Vision Black TG RGB」と「Pop 2 Vision White TG RGB」はそれぞれ18,680円前後となる。

「Pop 2 Vision」シリーズは、ピラーレスデザインとデュアルチャンバー構造を兼ね備えたPCケースだ。最大412mmのグラフィックボードや、最大360mmサイズの水冷ラジエーターを搭載できるスペースを持ち、最新のゲーミングハードウェアに柔軟に対応する。さらに、標準搭載の4基のリバースブレードファンにより、ファンのケーブルが見えないスッキリとした内部構造を実現している。

クリーンな見た目に加え、優れたメンテナンス性を誇る。本製品は、サイドパネルとフロントパネルにラッチ機構を採用し、工具不要での簡単な着脱が可能。最大93mmのケーブルマネジメントスペースや、取り外し可能なダストフィルター、ベルクロストラップなどの機能も備えている。その結果、システム構築を清潔に保ちつつ、冷却効率を向上させることができるとしている。

特に「Pop 2 Vision TG RGB」は、アドレサブルRGBファンを搭載し、多彩なカラフルイルミネーションを楽しむことができる。RGBコントロールボタンにより、照明の調整を直感的に行うことが可能だ。このカスタマイズ性は、ゲーミングPCに個性を求めるユーザーにとって大きな魅力となるだろう。