GIGABYTE「EAGLE 360 ICE」登場｜RGB対応＆Intel/AMD両対応の水冷CPUクーラー

シー・エフ・デー販売が代理店を務めるGIGABYTEは、最新のオールインワン簡易水冷CPUクーラー「GIGABYTE EAGLE 360」と「GIGABYTE EAGLE 360 ICE」を発表した。これらの新製品は4月29日に発売される予定だ。価格は「GIGABYTE EAGLE 360」が10,980円前後、「GIGABYTE EAGLE 360 ICE」が12,200円前後の見込み。
「GIGABYTE EAGLE 360」と「GIGABYTE EAGLE 360 ICE」は、共に360mmの大型ラジエーターを搭載し、高負荷時でもしっかりとCPUを冷却できる安定した冷却性能が特徴だ。高性能ポンプの設計により、静音PWMファンと合わせて、PCの動作を快適に維持する。また、ファンが装着済みのラジエーターを採用しているため、組み立ての手間を大幅に減らせる。
両モデルともに、AMDとIntelの両方に対応するユニバーサルブラケットが同梱されており、幅広いCPU環境での使用が可能となっている。さらに、RGBライティングを施したスタイリッシュなEAGLEデザインがゲーミングPCを引き立て、視覚的な楽しさも提供する。
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