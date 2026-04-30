Core Ultra 7 270K Plus搭載PCが登場｜TSUKUMOのCLIP STUDIO推奨モデル、RTX 5050・32GBで約30万円
2026年04月30日 15時00分更新
ヤマダデンキは、TSUKUMOブランドより「CLIP STUDIO PAINT」動作確認済み推奨PCの新モデルを発売した。この新モデルは、インテル Core Ultra 7 270K Plusを搭載し、価格は299,800円からとなる。全国のTSUKUMO店舗やネットショップで購入可能だ。
新モデルは、デジタルイラストやマンガ制作に最適化された「CLIP STUDIO PAINT」の動作確認済みの推奨パソコンだ。インテル Core Ultra 7 270K Plusプロセッサを搭載し、マルチタスクを効率的に処理できる高性能なパフォーマンスを提供する。加えて、AI処理に特化したNPUや、高速なデータ転送を可能にする「Thunderbolt」もサポートし、クリエイティブな作業をスムーズにこなすことができる。
さらに、TSUKUMOのBTOパソコンは、長年のパソコン用パーツ販売で培ったノウハウをもとに開発されており、熟練スタッフによる国内生産で高品質を維持する。標準仕様には、NVIDIA GeForce RTX 5050グラフィックス、32GBのメモリ、1TB SSDなどが含まれ、ユーザーのニーズに応じた幅広いカスタマイズが可能となっている。
価格は標準構成で299,800円からとなり、購入はTSUKUMOの公式オンラインストアや全国のTSUKUMO店舗で行える。また、予算や用途に合わせたカスタマイズも可能で、プロフェッショナルから初心者まで、さまざまなユーザーに対応している。
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