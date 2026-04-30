MSIの新型QD-OLEDモニターが登場、4K/240Hz対応「MPG 322UR QD-OLED X24」発売へ

エムエスアイコンピュータージャパンは、新たにゲーミングモニター「MPG 322UR QD-OLED X24」を5月7日に発売開始することを発表した。価格は24万1800円前後の見込み。

MPG 322UR QD-OLED X24は、5層タンデムOLED技術とダークアーマー・フィルム構造を採用し、より深い黒と鮮やかな色彩を実現する。4K UHD解像度に加え、240Hzのリフレッシュレートと応答速度0.03msを特徴とし、スムーズなゲーミング体験を提供する。さらに、MSI独自の焼付き防止機能「OLED Care 3.0」も搭載し、長時間の使用でも安心してゲームを楽しめるとしている。

このモニターは、Adobe RGBとDCI-P3の広色域をカバーしており、クリエイティブ用途やHDRコンテンツの鑑賞にも最適だ。付属品として、MSIの象徴であるドラゴンシールドが施された専用ポーチや、装飾が施されたケーブル類が付属し、ユーザーの所有欲を満たす。

また、アンチフリッカー、ハードウェアブルーライトカット、反射防止コーティングが施され、長時間の使用でも目に優しい設計がされている。