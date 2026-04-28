Valveは4月28日、Steamに特化した新デバイス「Steam Controller」を5月5日2時（日本時間）より発売すると発表した。

これは、2025年11月に「Steam Machine」「Steam Frame」と一緒に発表されたもの。世界の半導体不足などの影響で発売時期を延期していたが、先行してコントローラーが販売となるようだ。

本製品には通常のコントローラーと違い、マウスの代わりとして機能する「トラックパッド」が付属している。これにより、PCでSteamゲームを遊ぶのに近いプレイ感覚を再現できるという。

また、静電容量式タッチセンサーを使用してハンドルを握っているかどうかを感知する「グリップセンサー」の搭載も特徴の1つ。ジャイロ操作で変にねじれてしまった操作を素早くリセットしたり、コントローラーを置くとゲームを一時停止したりできるようになるとのこと。

日本を含む地域での販売はKOMODO Stationにて実施。まだ価格などの詳細は未定だ。

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