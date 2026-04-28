CTWは4月28日、G123の最新ゲーム『学園黙示録 HIGHSCHOOL OF THE DEAD DAY 0』の正式サービスを開始した。本作は基本プレイ無料（ゲーム内アイテム課金制）のPC／iOS／Android向けブラウザゲームだ。

『学園黙示録 HIGHSCHOOL OF THE DEAD DAY 0』は、2010年に放映された名作TVアニメ「学園黙示録 HIGHSCHOOL OF THE DEAD」を題材としたローグライク×タワーディフェンスゲーム。プレイヤーは主人公・小室孝として、＜奴ら＞によって荒廃した世界で生き抜くため、果てしない戦いの旅に出る。

指先ひとつのシンプル操作で楽しめる一方で、プレイヤーの「選択」が戦局を左右する戦略的なバトルも魅力。ぜひ、その“極限のサバイバル体験”を堪能してみてはいかがだろうか。

▼ゲームスタートはこちら

https://s.g123.jp/9hsvh1ov

■イベント・キャンペーン情報

1.正式サービス開始記念！約9万円分のアイテムを全員にプレゼント！

サービス開始を記念し、総額約9万円分相当のゲーム内アイテムをプレゼント中。「毒島冴子」の限定スキンをはじめ、序盤の成長を支援する豪華報酬が多数手に入る。この機会にぜひ、本作の世界へ足を踏み入れてみよう。

2.プレミアムログインボーナス開催中！

ゲームのリリースを記念し、公式X（Twitter）上にてキャンペーンを実施。対象投稿よりゲームを開始すると、本作限定の描き下ろしイラストを用いた特別仕様のスマホ壁紙が表示される。日替わりで登場キャラクターが変更されますので、ぜひ継続して楽しもう。

▼公式Xから参加する

https://x.com/HOTD_ZeroJP

3.感想投稿キャンペーン！ 抽選で1万円が当たる！

正式サービス開始から約1ヵ月間、ゲーム画像に専用ハッシュタグ 「#HOTDZero感想」 を付けてXにポストを投稿すると、抽選で5名にAmazonギフト券1万円分をプレゼント。

投稿する内容は、バトルシーンや、アニメを彷彿とさせる場面、ステージ進捗の報告など、ゲーム画像が添付されていれば内容は自由とのこと。どんどん投稿してみよう。

応募期間は、5月10日まで。当選発表は、5月11日以降、当選の連絡をもって発表となる。

●参加方法

1、ゲームをプレイ

2、プレイ中の映像にハッシュタグ「#HOTDZero感想」を付けてポスト で参加完了

4.総額15万円分！ フォロー＆リポストキャンペーン開催中！

正式サービス開始を記念して、総額15万円分のAmazonギフト券が当たるキャンペーンを実施。Wチャンスを含め、抽選で計105名に1000円または1万円分のギフト券をプレゼント。

●参加方法

1、ゲーム公式X（@HOTD_ZeroJP）をフォロー

2、対象ポストをリポスト

3、リプライに届く結果をチェック！

▼公式Xから応募する

https://x.com/HOTD_ZeroJP

■極限世界を生き抜け！ ローグライク×タワーディフェンスゲーム！

『学園黙示録 HIGHSCHOOL OF THE DEAD DAY 0』は、＜奴ら＞によって荒廃した極限の世界を生き延びるために戦う、タワーディフェンス型のローグライクゲーム。指先ひとつで楽しめるシンプルな操作性に加え、プレイするたびに戦況が変化するローグライク要素を搭載。何度遊んでも新たな戦略と緊張感が味わえる作品に仕上がっている。

プレイヤーレベルを上げることで仲間キャラクターが増えていき、完全無課金でも全キャラクターが開放可能。お気に入りのキャラを自由に育成し、自分だけの最強パーティを作り上げよう。

さらに本作は、スマートフォン・タブレット・PCのウェブブラウザ上でプレイ可能。ダウンロード不要で、「自宅ではPCでじっくり」「外出先ではスマホで手軽に」と、ライフスタイルにあわせて楽しむことが可能だ。

【ゲーム情報】

タイトル：学園黙示録 HIGHSCHOOL OF THE DEAD DAY 0

ジャンル：サバイバルタワーディフェンス

配信：CTW

プラットフォーム：PC（ブラウザ）／iSO／Android

配信日：配信中（2026年4月28日）

価格：無料（ゲーム内アイテム課金制）

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