CTWは1月28日、PC（ブラウザ）／iOS／Androidでサービス中の「G123」の最新ゲーム『小林さんちのメイドラゴン ファンタジア』の正式サービス開始日を発表。正式サービス開始日は2026年1月30日、基本無料（ゲーム内アイテム課金制）となる。

事前登録をしておくと、サービス開始情報をいち早く受け取ることができるので、ぜひこの機会に登録してみてはいかがだろうか。

▼事前登録、まだまだ受付中！

ゲーム公式LINEで登録：https://lin.ee/vxJzhFF

ゲーム公式Xで登録：https://x.com/drafan_ja

ゲーム公式ページで登録：https://s.g123.jp/ym5l0h9e

■小林さん一行が、VRゲーム空間で大暴れ!? ほっこりドタバタRPG！

『小林さんちのメイドラゴン ファンタジア』は、仮想現実のゲーム世界を舞台にしたファンタジーRPG。人間の小林さんやドラゴンのトール、カンナなど、お馴染みの「メイドラ」キャラクターたちが、戦士、魔法使い、弓使い、盗賊などのRPGジョブの装いで登場する。

指先ひとつで楽しめるようなシンプルかつ爽快な操作感で、キャラクターが大暴れするほっこりドタバタバトル。

モンスターを討伐し、素材を収集、装備を強化しながらキャラクターを成長させる王道の育成要素をお手軽に楽しめる。獲得した多彩な装備品を自由に組みあわせて、自分だけ“ビルド構築”を楽しもう。

さらに本作は、スマートフォン・タブレット・PCのウェブブラウザ上でプレイ可能。ダウンロード不要で、「自宅ではPCでじっくり」「外出先ではスマホで手軽に」と、ライフスタイルにあわせて楽しむことが可能だ。

【ゲーム情報】

タイトル：小林さんちのメイドラゴン ファンタジア

ジャンル：ほっこりドタバタRPG

配信：CTW

プラットフォーム：PC（ブラウザ）／Android／iOS

配信日：2026年1月30日予定

価格：無料（ゲーム内アイテム課金制）

©クール教信者／双葉社

©CTW, INC. All rights reserved.

※そのほか記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。