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アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第177回

増量ありがたい！ キリンのノンアル「グリーンズフリー」24＋4本がAmazonタイムセールで34％オフ

2026年04月28日 20時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「GREEN'S FREE キリン ノンアルコールビール 350ml×24本（プラス4本）」が
Amazonタイムセールに登場！

　「GREEN'S FREE（グリーンズフリー） キリン ノンアルコールビール 350ml×24本（プラス4本）」がAmazonタイムセールに登場しています。

　24本に加えて4本が増量された計28本のセットで、現在は参考価格3,810円のところ34％オフの2,498円となっています。1本あたりは約104円です。

アマゾンでGREEN'S FREE キリン ノンアルコールビール 350ml×24本（プラス4本）を入手

「GREEN'S FREE（グリーンズフリー）」の特徴
Amazon商品ページより

　キリン「グリーンズフリー」は、3種のホップで丁寧につくられたノンアルコールビールテイスト飲料です。アルコール度数は0.00％です。

　ビールに近い飲みごたえを強化しつつ、ホップの香りが感じられる爽やかな味わいが特徴とされています。

　すっきりとした飲み心地で、日常の中で気分転換したい場面にも取り入れやすいといいます。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

　現在開催中のAmazonタイムセールでは、「GREEN'S FREE キリン ノンアルコールビール 350ml×24本（プラス4本）」が割引価格で販売されています。

　24本に4本のおまけがついて、1本あたり約104円とおトクな価格になっています。Amazonタイムセールの機会に、この商品をストックしてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

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※価格は税込み表記です。

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