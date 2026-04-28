増量ありがたい！ キリンのノンアル「グリーンズフリー」24＋4本がAmazonタイムセールで34％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「GREEN'S FREE キリン ノンアルコールビール 350ml×24本（プラス4本）」が

Amazonタイムセールに登場！

「GREEN'S FREE（グリーンズフリー） キリン ノンアルコールビール 350ml×24本（プラス4本）」がAmazonタイムセールに登場しています。

24本に加えて4本が増量された計28本のセットで、現在は参考価格3,810円のところ34％オフの2,498円となっています。1本あたりは約104円です。

「GREEN'S FREE（グリーンズフリー）」の特徴

Amazon商品ページより

キリン「グリーンズフリー」は、3種のホップで丁寧につくられたノンアルコールビールテイスト飲料です。アルコール度数は0.00％です。

ビールに近い飲みごたえを強化しつつ、ホップの香りが感じられる爽やかな味わいが特徴とされています。

すっきりとした飲み心地で、日常の中で気分転換したい場面にも取り入れやすいといいます。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

現在開催中のAmazonタイムセールでは、「GREEN'S FREE キリン ノンアルコールビール 350ml×24本（プラス4本）」が割引価格で販売されています。

24本に4本のおまけがついて、1本あたり約104円とおトクな価格になっています。Amazonタイムセールの機会に、この商品をストックしてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。