前へ 1 2 3 4 5 次へ

ペッパーランチとのコラボイベントも開催中

『信長の野望 出陣』にて「信長の野望の日キャンペーン」に威名1000の伊達政宗が登場！

文●ミヤザキ／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　コーエーテクモゲームスは3月26日、iOS／Android向け位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、3月30日の「信長の野望の日」を記念した「信長の野望の日キャンペーン」を開催。開催期間は、2026年4月16日12時59分まで。

　「信長の野望の日」とは、歴史シミュレーションゲーム『信長の野望』の第1作が、1983年3月30日に発売されたことを記念した日。毎年3月30日は「信長の野望の日」として、日本記念日協会に認定されている。

【「【竜吟雲起】伊達政宗登場記念キャンペーン」開催】

　SSR【竜吟雲起】伊達政宗の登場を記念して、登用、パック販売、武将覚醒ミッションを開催。

●「将星特別登用・伊達政宗 '26春」開催

　「将星特別登用・伊達政宗 '26春」を開催。初期威名1000のSSR【竜吟雲起】伊達政宗が単独ピックアップされる。
※将星登用・伊達政宗 '26春も同時開催いたします。

SSR【竜吟雲起】伊達政宗（初期威名：1000）
伊達家 兵種：鉄砲
戦法「竜吟雲起」：敵1部隊を中心とした小範囲に武勇攻撃を行い、自部隊を中心とした小範囲に会心率上昇と攻撃上昇を付与する。
特性「竜之野心・壱」（りゅうのやしん・いち）（初期状態で習得）：自身が大将時、自軍団の部隊の勢力種類数に応じて攻撃が上昇する（最大3段階）。自身が大将時、自軍団の部隊の勢力種類数に応じて移動速度が上昇する（最大3段階）。
特性「竜之野心・弐」（初期状態で習得）：自身が大将時、自部隊の戦法発動後に、自身の戦法の効果範囲が1段階拡大する（最大3段階）。
特性「曇りなき月」（覚醒ランク5で習得可能）：自身が大将時、自部隊の戦法発動後にすべての味方部隊に戦法ゲージ増加と与ダメージ増加を付与する（合戦中に3回まで発動）

※戦法効果は、覚醒5の状態での表記です。
※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。
※詳細な能力はゲーム内の武将説明をご確認ください。

＜武将紹介：伊達政宗＞
　伊達家１７代当主。輝宗の嫡男。瞬く間に周辺諸国を切り従えて24歳で奥州に覇を唱え「独眼竜」と畏怖された。権謀術数で豊臣・徳川両政権を生き抜いた。

●「伊達政宗パック」
　「将星特別登用札・伊達政宗 '26春」や、SSR装備品「燭台切光忠」（しょくだいきりみつただ）などを獲得できる。詳細はゲーム内で確認してほしい。

SSR装備品「燭台切光忠」
装備している武将の 統率+10、武勇+4、知略+4
【特性1】戦法威力加算・燭台切光忠 Lv1
　自部隊の兵種が鉄砲の時、自部隊の戦法発動回数に応じて、この特性を持つ武将の戦法威力を加算する。※最大4回分まで発動
【特性2】味方戦法後強化付与・燭台切光忠 Lv1
　自部隊の大将が伊達家所属の時、いずれかの味方部隊が戦法を発動した後、この特性を持つ部隊に与会心ダメージ増加を付与する（合戦中に15回まで発動）

●「武将覚醒パック」

　開催期間中、SSR【竜吟雲起】伊達政宗を覚醒ランク1にすると武将覚醒パックが最大12時間限定で販売される。詳細はゲーム内で確認のこと。

●「武将覚醒ミッション」
　開催期間中、SSR【竜吟雲起】伊達政宗を覚醒させることで報酬を獲得できる。詳細はゲーム内で確認しよう。

【信長の野望の日ログインボーナス2026】

　開催期間中、ログインすることで報酬を獲得できる。

旗指物・信長の野望の日 '26

将星登用札・伊達政宗 '26春

【信長の野望の日パネルミッション2026】

　開催期間中、パネルミッションを達成することで報酬を獲得できる。

パネルミッションで獲得できる報酬の例

【SR】伊達家陣旗
装備している武将の 統率+4、武勇+2、知略+2
（4つ集めることで「SSR伊達家陣旗」に鍛錬可能）

【SSR】伊達家陣旗
装備している武将の 統率+6、武勇+2、知略+2
【特性1】兵数上昇・伊達家 Lv1
　装備者が伊達家所属の時、兵数が上昇する。
【特性2】攻撃上昇・伊達家 Lv1
　装備者が伊達家所属の時、攻撃が上昇する

【各種パック販売】

　「信長の野望の日パック」「伊達政宗パック」を各種販売。詳細はゲーム内で確認してほしい。

・「信長の野望の日パック」
　「SSR確定登用札・6」や「精錬銀箱」「特別打直し札」や「修練の大結晶」などを獲得できる。

【「信長の野望の日手形2026」販売】

　「信長の野望の日手形2026」を販売。詳細はゲーム内で確認のこと。

【民キャンペーン】

　期間中、以下の各種民キャンペーンを開催。

＜開催期間＞
2026年3月26日メンテナンス後～4月16日12時59分まで。

●野盗経験値増加＋50％
　野盗討伐で得られる武将経験値がアップする。
●農民・豪農資材増加＋50％
　農民・豪農から獲得できる資材量がアップする。
●商人・豪商資材増加＋50％
　商人・豪商から獲得できる資材量がアップする。
●武将友好度増加（フィールド）＋50％
　フィールドの武将から得られる武将友好度がアップする。
●民忠経験値獲得量アップ＋50％
　獲得できる民忠経験値の量がアップする。

＜開催期間＞
2026年3月30日4時～4月13日3時59分まで。

●民忠の結晶当週獲得上限アップ＋50％
　獲得できる民忠の結晶上限がアップする。

前へ 1 2 3 4 5 次へ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります