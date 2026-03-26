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『信長の野望 出陣』にて「信長の野望の日キャンペーン」に威名1000の伊達政宗が登場！
コーエーテクモゲームスは3月26日、iOS／Android向け位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、3月30日の「信長の野望の日」を記念した「信長の野望の日キャンペーン」を開催。開催期間は、2026年4月16日12時59分まで。
「信長の野望の日」とは、歴史シミュレーションゲーム『信長の野望』の第1作が、1983年3月30日に発売されたことを記念した日。毎年3月30日は「信長の野望の日」として、日本記念日協会に認定されている。
【「【竜吟雲起】伊達政宗登場記念キャンペーン」開催】
SSR【竜吟雲起】伊達政宗の登場を記念して、登用、パック販売、武将覚醒ミッションを開催。
●「将星特別登用・伊達政宗 '26春」開催
「将星特別登用・伊達政宗 '26春」を開催。初期威名1000のSSR【竜吟雲起】伊達政宗が単独ピックアップされる。
※将星登用・伊達政宗 '26春も同時開催いたします。
※戦法効果は、覚醒5の状態での表記です。
※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。
※詳細な能力はゲーム内の武将説明をご確認ください。
＜武将紹介：伊達政宗＞
伊達家１７代当主。輝宗の嫡男。瞬く間に周辺諸国を切り従えて24歳で奥州に覇を唱え「独眼竜」と畏怖された。権謀術数で豊臣・徳川両政権を生き抜いた。
●「伊達政宗パック」
「将星特別登用札・伊達政宗 '26春」や、SSR装備品「燭台切光忠」（しょくだいきりみつただ）などを獲得できる。詳細はゲーム内で確認してほしい。
●「武将覚醒パック」
開催期間中、SSR【竜吟雲起】伊達政宗を覚醒ランク1にすると武将覚醒パックが最大12時間限定で販売される。詳細はゲーム内で確認のこと。
●「武将覚醒ミッション」
開催期間中、SSR【竜吟雲起】伊達政宗を覚醒させることで報酬を獲得できる。詳細はゲーム内で確認しよう。
【信長の野望の日ログインボーナス2026】
開催期間中、ログインすることで報酬を獲得できる。
【信長の野望の日パネルミッション2026】
開催期間中、パネルミッションを達成することで報酬を獲得できる。
パネルミッションで獲得できる報酬の例
【各種パック販売】
「信長の野望の日パック」「伊達政宗パック」を各種販売。詳細はゲーム内で確認してほしい。
・「信長の野望の日パック」
「SSR確定登用札・6」や「精錬銀箱」「特別打直し札」や「修練の大結晶」などを獲得できる。
【「信長の野望の日手形2026」販売】
「信長の野望の日手形2026」を販売。詳細はゲーム内で確認のこと。
【民キャンペーン】
期間中、以下の各種民キャンペーンを開催。
＜開催期間＞
2026年3月26日メンテナンス後～4月16日12時59分まで。
●野盗経験値増加＋50％
野盗討伐で得られる武将経験値がアップする。
●農民・豪農資材増加＋50％
農民・豪農から獲得できる資材量がアップする。
●商人・豪商資材増加＋50％
商人・豪商から獲得できる資材量がアップする。
●武将友好度増加（フィールド）＋50％
フィールドの武将から得られる武将友好度がアップする。
●民忠経験値獲得量アップ＋50％
獲得できる民忠経験値の量がアップする。
＜開催期間＞
2026年3月30日4時～4月13日3時59分まで。
●民忠の結晶当週獲得上限アップ＋50％
獲得できる民忠の結晶上限がアップする。
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