コーエーテクモゲームスは3月26日、iOS／Android向け位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、3月30日の「信長の野望の日」を記念した「信長の野望の日キャンペーン」を開催。開催期間は、2026年4月16日12時59分まで。

「信長の野望の日」とは、歴史シミュレーションゲーム『信長の野望』の第1作が、1983年3月30日に発売されたことを記念した日。毎年3月30日は「信長の野望の日」として、日本記念日協会に認定されている。

【「【竜吟雲起】伊達政宗登場記念キャンペーン」開催】

SSR【竜吟雲起】伊達政宗の登場を記念して、登用、パック販売、武将覚醒ミッションを開催。

●「将星特別登用・伊達政宗 '26春」開催

「将星特別登用・伊達政宗 '26春」を開催。初期威名1000のSSR【竜吟雲起】伊達政宗が単独ピックアップされる。

※将星登用・伊達政宗 '26春も同時開催いたします。

※戦法効果は、覚醒5の状態での表記です。

※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。

※詳細な能力はゲーム内の武将説明をご確認ください。

＜武将紹介：伊達政宗＞

伊達家１７代当主。輝宗の嫡男。瞬く間に周辺諸国を切り従えて24歳で奥州に覇を唱え「独眼竜」と畏怖された。権謀術数で豊臣・徳川両政権を生き抜いた。

●「伊達政宗パック」

「将星特別登用札・伊達政宗 '26春」や、SSR装備品「燭台切光忠」（しょくだいきりみつただ）などを獲得できる。詳細はゲーム内で確認してほしい。

●「武将覚醒パック」

開催期間中、SSR【竜吟雲起】伊達政宗を覚醒ランク1にすると武将覚醒パックが最大12時間限定で販売される。詳細はゲーム内で確認のこと。

●「武将覚醒ミッション」

開催期間中、SSR【竜吟雲起】伊達政宗を覚醒させることで報酬を獲得できる。詳細はゲーム内で確認しよう。

【信長の野望の日ログインボーナス2026】

開催期間中、ログインすることで報酬を獲得できる。

【信長の野望の日パネルミッション2026】

開催期間中、パネルミッションを達成することで報酬を獲得できる。

パネルミッションで獲得できる報酬の例

【各種パック販売】

「信長の野望の日パック」「伊達政宗パック」を各種販売。詳細はゲーム内で確認してほしい。

・「信長の野望の日パック」

「SSR確定登用札・6」や「精錬銀箱」「特別打直し札」や「修練の大結晶」などを獲得できる。

【「信長の野望の日手形2026」販売】

「信長の野望の日手形2026」を販売。詳細はゲーム内で確認のこと。

【民キャンペーン】

期間中、以下の各種民キャンペーンを開催。

＜開催期間＞

2026年3月26日メンテナンス後～4月16日12時59分まで。



●野盗経験値増加＋50％

野盗討伐で得られる武将経験値がアップする。

●農民・豪農資材増加＋50％

農民・豪農から獲得できる資材量がアップする。

●商人・豪商資材増加＋50％

商人・豪商から獲得できる資材量がアップする。

●武将友好度増加（フィールド）＋50％

フィールドの武将から得られる武将友好度がアップする。

●民忠経験値獲得量アップ＋50％

獲得できる民忠経験値の量がアップする。

＜開催期間＞

2026年3月30日4時～4月13日3時59分まで。



●民忠の結晶当週獲得上限アップ＋50％

獲得できる民忠の結晶上限がアップする。