たっぷり飲める500mlがおトク！ 「金麦ザ・ラガー」24本がAmazonタイムセールで値下げ中

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「金麦 ザ・ラガー 500ml 24本」がAmazonタイムセールに登場！

サントリーの新ジャンルの発泡酒「金麦 ザ・ラガー 500ml 24本」が現在、Amazonタイムセールに登場しています。

参考価格5,908円から19％オフの4,799円で販売されています。1本あたりの価格は約200円となっています。

「金麦 ザ・ラガー」の特徴

Amazon商品ページより

「金麦 ザ・ラガー」はサントリーの新ジャンルの発泡酒「金麦」シリーズのひとつです。前身の金麦ゴールドラガーから麦芽使用量を増やし、原料配合を見直したことで、力強い飲みごたえを強化したとされています。

味わいは濃いめのラガータイプで「複雑で満足感のある味わい」と「食事に合う心地良い後味」が特徴といいます。アルコール度数は6％で、しっかりとした飲みごたえをうたいます。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

現在開催中のAmazonタイムセールで、「金麦 ザ・ラガー 500ml 24本」が割引価格で販売されています。

500mlサイズを1本あたり約200円で購入できるチャンスとなり、ストック用としても検討しやすいタイミングです。Amazonタイムセールの機会に、この商品をまとめて購入してみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。