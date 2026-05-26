「どうぶつの森 ポケットキャンプ コンプリート」8月のアップデートで対応端末を変更 iOS16・Android7.1未満ではインストール不可へ
任天堂は5月26日、スマートフォン向けアプリ「どうぶつの森 ポケットキャンプ コンプリート」のアップデートを8月に実施すると発表。新しい端末での動作をサポートする目的の更新となる。
※アイテムやイベント、機能などの追加はなし
本作は、7年間運営していた「どうぶつの森 ポケットキャンプ」の買い切り版アプリ。過去に開催されたイベントなどを繰り返し楽しめる「どうぶつの森」ファンには無くてはならないものだ。
今回のアップデートでは、対応端末の変更を実施。今後は古い端末でのインストールが出来なくなる。ただし、非対応となる端末でも、現在のバージョンで引き続き遊ぶことは可能だという。詳しくは公式のお知らせを参照してほしい。
■現在の対応端末
iOS：iOS14.0以降
Android：Android OS 6.0以降
■2026年8月のv7.1.4アップデート以降の対応端末
iOS：iOS16.0以降
Android：Android OS 7.1以降
【8月に公開予定のアップデートに伴う対応端末の変更について】— どうぶつの森 ポケットキャンプ コンプリート (@pokemori_jp) May 26, 2026
いつも『どうぶつの森 ポケットキャンプ コンプリート』を遊んでいただきありがとうございます。
『どうぶつの森 ポケットキャンプ…
【ゲーム情報】
タイトル：どうぶつの森 ポケットキャンプ コンプリート
ジャンル：シミュレーション
配信：任天堂
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2024年12月3日）
価格：2000円
© Nintendo
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