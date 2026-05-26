任天堂は5月26日、スマートフォン向けアプリ「どうぶつの森 ポケットキャンプ コンプリート」のアップデートを8月に実施すると発表。新しい端末での動作をサポートする目的の更新となる。

※アイテムやイベント、機能などの追加はなし

本作は、7年間運営していた「どうぶつの森 ポケットキャンプ」の買い切り版アプリ。過去に開催されたイベントなどを繰り返し楽しめる「どうぶつの森」ファンには無くてはならないものだ。

今回のアップデートでは、対応端末の変更を実施。今後は古い端末でのインストールが出来なくなる。ただし、非対応となる端末でも、現在のバージョンで引き続き遊ぶことは可能だという。詳しくは公式のお知らせを参照してほしい。

■現在の対応端末

iOS：iOS14.0以降

Android：Android OS 6.0以降



■2026年8月のv7.1.4アップデート以降の対応端末

iOS：iOS16.0以降

Android：Android OS 7.1以降

【8月に公開予定のアップデートに伴う対応端末の変更について】



いつも『どうぶつの森 ポケットキャンプ コンプリート』を遊んでいただきありがとうございます。



『どうぶつの森 ポケットキャンプ… — どうぶつの森 ポケットキャンプ コンプリート (@pokemori_jp) May 26, 2026

【ゲーム情報】

タイトル：どうぶつの森 ポケットキャンプ コンプリート

ジャンル：シミュレーション

配信：任天堂

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2024年12月3日）

価格：2000円

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