コナミデジタルエンタテインメントは4月10日、フィギュアスケートペアとして活躍し、“りくりゅう”の愛称で親しまれている三浦璃来さん・木原龍一さんによるNintendo Switch 2 ／Nintendo Switch向けソフト『桃太郎電鉄２ ～あなたの町も きっとある～』（以下、桃鉄２）の対決動画を、KONAMI公式YouTubeチャンネルで公開。

本動画の公開は、二人が日頃から『桃鉄２』をコミュニケーションツールとして楽しんでいることをきっかけに、同タイトルの累計出荷本数が100万本を突破（2026年3月末時点※）したことを記念して実現したもの。なお、二人が2025-2026シーズンの試合を終えてから、新しく企業と契約を締結したのは同社が初となる。

※当社調べ

プレイ終了後に実施したメディアインタビューでは、「桃鉄」について「心の支えだった」「なくてはならないもの」「二人にとってのルーティン」と語った二人。「今回の撮影は、普段のそのままの雰囲気でした」の言葉どおり、日頃から「桃鉄」を親しんでいる二人ならではの掛けあいや、思わず笑みがこぼれる自然体の様子をチェックしてみよう。

また、動画の公開にあわせて、撮影当日に実施したスチール撮影の模様をはじめ、メディアインタビューの様子や一部インタビューコメントも紹介している。ゲームとあわせて、ぜひチェックしてみよう。

▼“りくりゅう社長”プレイ動画はこちら！

https://www.youtube.com/watch?v=10_wElbkXgM

■“りくりゅう社長”撮影の様子を一部紹介！

●プレイ動画撮影

2026年4月2日、KONAMI本社（東京・銀座）にて、『桃鉄２』のプレイ動画撮影を実施された。今回は、二人が普段からプレイする機会が多いという「西日本編」マップの「桃鉄3年決戦！」に挑戦。“りく社長”の地元である兵庫県の「宝塚駅」に到着して盛り上がる場面や、“りゅう社長”がスリの銀次に23億円を奪われ悔しがるシーンなど、見どころ満載の内容となっている。

■スチール撮影

プレイ動画の撮影当日には、あわせてスチール撮影も実施。終始和やかな雰囲気の中、二人の息ぴったりなやり取りが印象的な撮影となった。今回撮影したスチール写真は、今後『桃鉄２』のプロモーションに活用していく予定だという。

■メディアインタビュー

撮影終了後には、メディア向けイベントに二人が登壇し、「桃鉄」に対する思いを語った。あわせて、同社からプレゼントした「桃鉄×りくりゅう」コラボ色紙のお披露目や、桃太郎とのフォトセッションも行われた。

■メディアインタビューでのQ＆Aを一部紹介！

＜ずばり、今回の勝敗は？＞

木原さん：今回は真剣勝負ということで、一切手加減をしなかったので、僕の圧勝でした。

三浦さん：負けました。

木原さん：今回はりくちゃんのサイコロの出目も悪かったので、途中で差が開きました。途中で一回ボンビーをなすりつけられそうになりましたが……。

三浦さん：普段は10年でプレイしているのですが今回は3年だったので、巻き返すのが難しかったです。

木原さん：目的地のまわりでぐるぐるまわって、りくちゃんがゴールできるように待ったり、結構チャンスはあげてたんですけどね（笑）。今回の撮影は、普段のそのままの雰囲気でした。いつもこういった雰囲気でプレイしています。

＜コラボのオファーがきた時の気持ちは？＞

三浦さん：二人とも、飛んで喜びましたね。私たちの心の支えに常になっていたので、すごく嬉しかったです。

木原さん：“りくりゅう“とゲームは切り離せないもので、とくに「桃鉄」はいつも試合前にプレイしていたので、お話をいただいたときは本当に喜びました。

＜今回の『桃鉄２』は物件駅数がシリーズ史上最多となっていますが、今回訪れた中で実際に「行ってみたいな」と思った場所はありましたか？＞

三浦さん：「ここ美味しそうだよね」という話を常にしていました。

木原さん：今日止まった駅に「現実でも行ってみたいね」「“リアル桃鉄”をしたいね」という話をしていました。

三浦さん：美味しそうな物件があると、「ここ絶対行こう」となります。

木原さん：シーズン中は食事制限をしているので、なかなか自分たちが食べたいものを食べられないのですが、「桃鉄」の特産品などを見て、「シーズン終わったら食べに行きたいね」という話をよくしています。

＜試合前に「桃鉄」をするようになったきっかけは？＞

木原さん：昔から「桃鉄」はプレイしていたのですが、とくに今シーズンでは、試合前に二人で「桃鉄」をプレイするということがルーティンになりました。もともとワールド（『桃太郎電鉄ワールド ～地球は希望でまわってる！～』／2023年発売）もプレイしていたのですが、新しいタイトルもやりたいということで、今シーズンは『桃鉄２』を取り入れました。

＜直近のプレイ状況は？＞

木原さん：普段はりくちゃんの本体を借りて二人で対戦しているのですが、僕はまだ本体を持ってないのを良いことに、りくちゃんが（帰国の際の）飛行機の中で自主練をしていて「ちょっとずるいな～」と思っていました。

三浦さん：この撮影のためだけに、フライトのほぼ半分を特訓に費やしたのですが、今日は負けました（笑）。

木原さん：「ずるいな～」「1人だけやりこんでる……」と思って後ろから見てました（笑）。

＜試合前に「桃鉄」をすることで、競技へどのような影響・効果がありますか？＞

木原さん：試合前にゲームを取り入れたことで、気持ちの余裕ができたと思います。

三浦さん：“ゲームをできる”という心境が試合前は大切だなと思っていて。今シーズンは常にゲームをするようにしていました。

＜4月は新しい出会いが増える時期ですが、どんな「桃鉄」の楽しみ方をオススメしたいですか？＞

三浦さん：「桃鉄」をするとすぐに仲良くなれるので、ぜひ皆さんで楽しんでいただきたいです。

木原さん：「桃鉄」はみんなでやれば必ず仲良くなれるので、新しい方ともプレイいただいて、新しい輪を広げていっていただけたらなと思います。

＜お二人にとって、「桃鉄」とは？＞

木原さん：「なくてはならないもの」です。

三浦さん：私たちの「ルーティン」ですね。試合の成績につながっているのかなと思います。

木原さん：フィギュアスケートでいうと、「ショート、フリー、桃鉄」がトータル得点になってくるのかなと。

＜コラボ色紙について＞

三浦さん：一生の宝物です。常に持ち歩きます。

木原さん：自分の顔も書いていただいて、今までこういった経験がなかったので、本当に嬉しく思っています。りくちゃんと二人で持ち歩きたいと思います。

【ゲーム情報】

タイトル：桃太郎電鉄２～あなたの町も きっとある～

ジャンル：ボードゲーム

開発・販売：KONAMI

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch

発売日：発売中（2025年11月13日）

価格：

「東日本編＋西日本編」：7980円（パッケージ版／ダウンロード版）

「東日本編」「西日本編」：各6430円（ダウンロードのみ）

追加コンテンツ「東日本マップ」「西日本マップ」：各3500円（ダウンロードのみ）

「Nintendo Switch 2 Edition 東日本編＋西日本編」：8980円（パッケージ版／ダウンロード版）

「Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス」：1000円

プレイ人数：1～4人

CERO：A（全年齢対象）

©さくまあきら ©Konami Digital Entertainment

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