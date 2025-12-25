コナミデジタルエンタテインメントは12月25日、年末年始に「桃太郎電鉄」シリーズをプレイした経験がある人を対象に、年末年始における「桃太郎電鉄」シリーズの楽しみ方を調査、その結果を公開した。

年末年始は、家族や友人と過ごす貴重なひととき。外出よりも「家の中で楽しむ」時間を重視する人も多く、ボードゲームやパーティーゲームといった“みんなで遊べる娯楽”はいつの時代も注目を集める。

そこで今回、同社は年末年始に「桃太郎電鉄」シリーズをプレイした経験がある人を対象に、「年末年始の桃太郎電鉄」に関する調査を実施した。

年末年始に「桃太郎電鉄」をプレイしたことがある全国1003名への調査から、家族同士の会話が生まれるゲーム設計であることと、幅広い世代で楽しんでいることがデータとしても確認されたという。

また、調査結果から、「桃太郎電鉄」は年末年始の家族が集う場に“会話が生まれるボードゲーム”として最適なゲーム性を有しているだけでなく、ルールのわかりやすさによる参加ハードルの低さと、“団らんの定番”としての持続性（貢献92.5％・継続意向88.3％）が確認されたとのこと。

この年末年始は、「桃鉄」でゆかりの町や旅の思い出を語りながら、家族皆で団らんしてみてはいかがだろうか。

【調査概要】

調査期間：2025年11月26日～11月27日

調査方法：インターネット調査

調査人数：1003人

調査対象：調査回答時に年末年始に「桃太郎電鉄」シリーズを誰かと一緒にプレイした経験があると回答したモニター

調査元：コナミデジタルエンタテインメント

モニター提供元：PRIZMAリサーチ

■調査結果サマリー

●会話は“ゲーム展開”と“駅・物件”から自然に立ち上がる

「桃鉄」プレイ中にどんな話題が出るかについては、ゲームの展開についての話題が最も多く（53.4％）、次いで駅や物件の雑談（47.3％）が多い結果に。

さらには出身地やゆかりの土地（32.5%）や思い出の旅行先（31.4％）など、自然な会話の広がりが見られた。ゲームが家族のこれまでの思い出や旅の記憶を引き出す導線になっているようだ。

また「桃鉄」のプレイを通じて、「場が盛り上がった（非常に当てはまる）」（43.9％）、「会話が増えた（非常に当てはまる）」（36.9％）と、年末年始の“会話量”増加にも寄与。

盛り上がりの源泉には、「プレイヤー間の駆け引きがある（非常にそう思う） 」（35.5％）という、一緒に遊ぶ相手と競いあえる要素が挙がっている。

●“テレビより会話できる”体験設計 × “すごろく”のお正月イメージが後押し

年末年始に遊ぶ理由としては、「TVなどの他エンタメや他ゲームより会話ができるから」（16.7％）、「年末年始といえばすごろく系ゲームのイメージがあるから」（25.0％）が挙がった。受動的視聴ではなく、駒を進めながら会話が生まれる・立ち上がる構造が支持されているようだ。

「ゲームが苦手な人でも楽しめるから」（28.0％）のほか、シリーズに対して「ルールのわかりやすさ（非常にそう思う）」（40.7％）という理由で魅力を感じている回答も多く、未経験者やゲームライト層も巻き込む間口の広さが年末年始に適している要因となっていることがわかるだろう。

●子どもが“場のハブ”。祖父母とも世代を超えて楽しめる

プレイした相手の年齢は「10代以下」（39.7％）が多く、「60代以上」（4.4％）も一定数参加。子どもを起点に上の世代まで参加が伸びる構造がうかがえる。

また、簡単にルールを理解できる“わかりやすさ”が60歳以上の後押しにもなっており、 祖父母と孫という組あせでのプレイが成立している。

「桃鉄」シリーズは、60歳以上の中でも「ゲーム初心者でも楽しめる」32.8％、「簡単にルールを理解できる（非常にそう思う）」（39.5％）と、参加ハードルの低さが評価されている。

■調査結果 詳細

●「出身地」や「思い出の旅行先」など、プレイヤー自身のリアルな体験に基づく会話が3割以上

実際に、「プレイ中、どのような話題で盛り上がったか」を尋ねたところ、「ゲームの展開についての話（53.4％）」が最多で、「ゲーム内の駅や物件についての雑談（47.3％）」「出身地やゆかりのある土地の話（32.5％）」となった。

当然、ゲーム展開に関する話題が中心だが、「出身地」や「思い出の旅行先」といった、プレイヤー自身のリアルな体験に基づく会話も3割以上となった。

ゲーム画面に表示される地名や物件がきっかけとなり、個人の記憶が引き出されていることがうかがえた。普段の会話では出てこないようなエピソードが共有され、相互理解が深まるきっかけが生まれるのではないだろうか。

●9割を超えるプレイヤーが「場が盛り上がった」「会話が増えた」「全員が楽しめた」と回答

『あなたが「桃太郎電鉄」シリーズをプレイしたときの状況にどの程度当てはまるか』について尋ねたところ、どの項目も「非常に当てはまる」「やや当てはまる」と回答した人が9割を超える結果になった。

デジタルゲームは時として個人の世界に没入し、会話を減少させるものと捉えられがちだが、むしろ逆の現象が起きているようだ。単なる画面の中の出来事に終始せず、現実のコミュニケーションを活性化させていることがわかる。

また、参加者全員が楽しめたという結果は、勝敗を超えた共有体験の価値を示しているのではないだろうか。

●年末年始に「桃太郎電鉄」を遊ぶ理由は？

『年末年始に「桃太郎電鉄」を遊んだ理由』として当てはまるものを尋ねたところ、「世代を超えて楽しめるため（35.0％）」が最も多く、「どんな人と遊んでも絶対に盛り上がるから（33.7％）」「ゲームが苦手な人でも楽しめるから（28.0％）」となった。

年末年始は家族や親戚が集う時期であり、誰でも参加しやすいルールや盛り上がりやすい展開が支持されていると考えられる。

加えて、「年末年始はすごろく系ゲームのイメージ」や「団らん時間が長い」といった季節要因も選ばれ、「桃太郎電鉄」が年末年始の象徴的な娯楽として定着していることがうかがえる。

●シリーズの魅力は？

『「桃太郎電鉄」シリーズの魅力として挙げられる項目について、あなたはどう思うか』と尋ねたところ、「地域や地元について知るきっかけになる」「プレイヤー間の駆け引きがある」「簡単にルールを理解できる」などの項目で、9割以上が「非常にそう思う」「ややそう思う」と回答。

地域や地元について興味を持つきっかけになり、遊びながら日本の地理や名産品に触れられるという側面は、親世代や祖父母世代にとってもポジティブに受け入れられるのではないだろうか。

また、回答者の年齢別に比較した際、60歳以上で「非常にそう思う」と回答した割合が最も高かったのは「簡単にルールを理解できる（39.5％）」だった。デジタルゲームに不慣れな高年齢層にとって、直感的にルールを理解できることは、参加のハードルを下げるポイントとして魅力的に映るのかもしれない。

●テレビやほかの娯楽と比べて、「家族団らんに貢献した」と思うか？ 来年以降の年末年始にもプレイしたいと思うか？

『テレビや他の娯楽と比べて、「桃太郎電鉄」は家族団らんや場の盛り上がりに貢献したと思うか』を尋ねたところ、約9割が「非常にそう思う（40.2％）」「ややそう思う（52.3％）」と回答。

受動的に視聴するだけのテレビ番組や動画コンテンツとは異なり、能動的に参加し、声を出し、感情を共有することで、集まった人々の心の距離を縮めるのに一役買っているのではないだろうか。

最後に、「来年以降の年末年始にも「桃太郎電鉄」をプレイしたいと思うか」と尋ねたところ、約9割が「とてもそう思う（37.8％）」「ややそう思う（50.5％）」と回答し、年末年始の団らんの定番にしたいという意向が88.3％という結果になった。

【ゲーム情報】

タイトル：桃太郎電鉄２～あなたの町も きっとある～

ジャンル：ボードゲーム

開発・販売：KONAMI

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch

発売日：発売中（2025年11月13日）

価格：

「東日本編＋西日本編」：7980円（パッケージ版／ダウンロード版）

「東日本編」「西日本編」：各6430円（ダウンロードのみ）

追加コンテンツ「東日本マップ」「西日本マップ」：各3500円（ダウンロードのみ）

「Nintendo Switch 2 Edition 東日本編＋西日本編」：8980円（パッケージ版／ダウンロード版）

「Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス」：1000円

プレイ人数：1～4人

CERO：A（全年齢対象）

©さくまあきら ©Konami Digital Entertainment

Nintendo Switchは任天堂の商標です。

© Nintendo