任天堂は4月10日、Nintendo Switch 2専用ソフト「マリオカート ワールド」において、更新データVer. 1.6.1を配信した。

今回のアップデートでは、特殊な操作でゲームが終了する不具合などを修正している。内容は以下の通り。

●ジャンプアクションなどのあとにレールスライドをはじめると、着地したときにダッシュしないことがある問題を修正しました。

●「みんなで」で、3人以上でゲームをはじめたあとに「TVモード」と「携帯モード/テーブルモード」を切り替えると、ゲームが終了することがある問題を修正しました。

ユーザーからは「対応ありがとうございます！」「不具合修正助かる」「ダッシュしないことがある件、地味にうざかったので嬉しいですね」などの声が寄せられていた。

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