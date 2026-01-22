任天堂は1月22日、Nintendo Switch 2専用ソフト「マリオカート ワールド」において、更新データVer. 1.5.0を配信した。

今回の無料アップデートでは、通信対戦の「グループ」の「サバイバル」にチーム戦を追加。より幅広い遊び方に対応できるようになった。

【更新内容】

●通信対戦の「グループ」の「サバイバル」に、チーム戦を追加しました。

●ポーランド語に対応しました。

※「Nintendo Switch 2 多言語対応」の「設定」→「本体」→「言語」で、言語を切り替えることができます。

【不具合の修正】

●「チョコマウンテン」でカメックを使用したとき、ゲームが終了することがある問題を修正しました。

●「インターネットで」の「グループ」から「せかいのだれとでも」に参加したとき、レートの表示が正しくないことがある問題を修正しました。

●その他、ゲームを快適に遊んでいただけるよう、いくつかの問題を修正しました。

チーム戦はローカル／インターネットともに適用。「12人 vs 12人」の2チーム戦、「8人 vs 8人 vs 8人」の3チーム戦、「6人 vs 6人 vs 6人 vs 6人」の4チーム戦から選べるという。

※人数が足りない場合はCPUが入る

勝敗はサバイバル終了後、チームメンバーの順位に応じた獲得ポイントの合計で決まる仕組みに。獲得ポイントは上位に行くほど多く、初期に脱落するほど少なくなる。

この発表にユーザーからは「ありがとうございます！」「やっぱりマリカはサバイバルが至高」「今までなかったのが驚きだ」「週末誰かやろーぜ！」と喜びの声が寄せられている。

© Nintendo

Nintendo Switch 2 のロゴ・Nintendo Switch 2 は任天堂の商標です。