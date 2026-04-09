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アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第164回

500mlでこの飲みやすさは反則級……「ブラックニッカ クリア ハイボール」が13％オフ

2026年04月09日 20時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「ブラックニッカ クリアハイボール 缶 500ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！

　ウイスキー「ブラックニッカ クリア」をベースにしたハイボール缶「ブラックニッカ クリアハイボール 缶 500ml×24本」が、現在、Amazonタイムセールに登場しています。

　参考価格5769円から13％オフの4998円で販売されており、1本あたりの価格は約208円です。

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「ブラックニッカ クリアハイボール 缶」の特徴
Amazon商品ページより

　「ブラックニッカ クリアハイボール 缶」は、スモーキーさを抑えたノンピートモルトのウイスキー「ブラックニッカ クリア」を使用したハイボール缶です。

　やわらかな香りとすっきりした味わいが特徴とされ、ウイスキーの風味を感じながらも飲みやすいとしています。

　クセのないクリアな味わいで、日常の食事に合わせやすい点もポイントといいます。アルコール度数は7％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

　現在開催中のAmazonタイムセールで、「ブラックニッカ クリアハイボール 缶 500ml×24本」が1本あたり約208円という割引価格になっています。

　日常的にハイボールを飲む人は、Amazonタイムセールの対象となっているこの機会にチェックしてください。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

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※価格は税込み表記です。

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