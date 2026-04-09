500mlでこの飲みやすさは反則級……「ブラックニッカ クリア ハイボール」が13％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「ブラックニッカ クリアハイボール 缶 500ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！

ウイスキー「ブラックニッカ クリア」をベースにしたハイボール缶「ブラックニッカ クリアハイボール 缶 500ml×24本」が、現在、Amazonタイムセールに登場しています。

参考価格5769円から13％オフの4998円で販売されており、1本あたりの価格は約208円です。

「ブラックニッカ クリアハイボール 缶」の特徴

Amazon商品ページより

「ブラックニッカ クリアハイボール 缶」は、スモーキーさを抑えたノンピートモルトのウイスキー「ブラックニッカ クリア」を使用したハイボール缶です。

やわらかな香りとすっきりした味わいが特徴とされ、ウイスキーの風味を感じながらも飲みやすいとしています。

クセのないクリアな味わいで、日常の食事に合わせやすい点もポイントといいます。アルコール度数は7％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

現在開催中のAmazonタイムセールで、「ブラックニッカ クリアハイボール 缶 500ml×24本」が1本あたり約208円という割引価格になっています。

日常的にハイボールを飲む人は、Amazonタイムセールの対象となっているこの機会にチェックしてください。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。