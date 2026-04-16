アスキーのちょこっとニュース 第21回
過度な「AI推し」は「実体が伴っていない」と言われ始めているようだ、パートナー企業から不満の声
2026年04月16日 18時00分更新
IT業界、今や「とりあえずAI」状態になっているのかもしれない。
AIは確かに便利な存在だ。作業は抜群に速く、おおむね正確。疲れることもない。
ただ、ベンダー各社がこぞってAI機能をアピールする中で、その普及に逆行するような声も上がっている。それが「売る側のパートナー企業がウンザリしている」というもの。
とある調査では、かなりストレートな現場の声が上がっており、「AIの話ばかりで、結局何ができるのか分からない」「期待ばかり先行していて実体が伴っていない」といった不満が続出。
さらには「AIを軸に商談しても顧客の期待と製品がマッチしない」「そもそもAI人材が足りず、ちゃんとした提案ができない」といった、リアルな課題も見えてきている。
この調査結果をもとに、いまのAIブームを冷静に見てみると「作る側は盛り上がっているけど、売る側は冷めている」という状態とも言えそうだ。
「AIなら売れるでしょ」「AI入っていればいいでしょ」という空気感と、現場の実務とのズレ。ここには、まだ大きな距離があるようだ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第20回
ビジネスこれは日本の時限爆弾 事業会社の9割がレガシーシステム放置でヤバすぎる件
-
第19回
ビジネス医師の9割がAIに期待、でも「誤診したら誰の責任？」
-
第18回
ビジネス企業の「音声ブランディング」効果がハンパない リスナーの約9割が「親近感が湧く」
-
第17回
ビジネス【情シスの悲鳴】「トラブル対応」で週5時間溶ける残酷な現実
-
第16回
ビジネス【AI依存】 会社員の7割が自覚、便利すぎて「自分のスキル低下」に焦るジレンマ
-
第15回
ビジネス【若手ピンチ】議事録作成は「若手よりAI」が約7割！ でも最終的な信頼度はやっぱり「人間」って、どっちなんだよ！
-
第14回
ビジネスほぼ見放題じゃん！ 社内情報にアクセス規制がない企業がなんと25％、3人に1人が「業務外の情報を覗き見」してるヤバい実態
-
第13回
ビジネスAIに全部任せるのはやっぱり怖い！ 確定申告のモヤモヤ解消には、結局4人に3人が「専門家の最終確認」を求めてるって知ってた？
-
第12回
ビジネス【賃上げラッシュ】企業の6割超が賃上げ見込み！ でも最大の理由は「社員を辞めさせないため」の防衛策って知ってた？
-
第11回
ビジネスランチ抜きが22％!? 物価高で「水筒・コンビニ控え」が定着する中、なぜか「推し活・美容費」だけは死守するオフィスワーカーたち
- この連載の一覧へ