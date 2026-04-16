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アスキーのちょこっとニュース 第21回

過度な「AI推し」は「実体が伴っていない」と言われ始めているようだ、パートナー企業から不満の声

2026年04月16日 18時00分更新

文● 貝塚／TECH.ASCII.jp

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プレスリリースより

　IT業界、今や「とりあえずAI」状態になっているのかもしれない。

　AIは確かに便利な存在だ。作業は抜群に速く、おおむね正確。疲れることもない。

　ただ、ベンダー各社がこぞってAI機能をアピールする中で、その普及に逆行するような声も上がっている。それが「売る側のパートナー企業がウンザリしている」というもの。

　とある調査では、かなりストレートな現場の声が上がっており、「AIの話ばかりで、結局何ができるのか分からない」「期待ばかり先行していて実体が伴っていない」といった不満が続出。

　さらには「AIを軸に商談しても顧客の期待と製品がマッチしない」「そもそもAI人材が足りず、ちゃんとした提案ができない」といった、リアルな課題も見えてきている。

　この調査結果をもとに、いまのAIブームを冷静に見てみると「作る側は盛り上がっているけど、売る側は冷めている」という状態とも言えそうだ。

　「AIなら売れるでしょ」「AI入っていればいいでしょ」という空気感と、現場の実務とのズレ。ここには、まだ大きな距離があるようだ。

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