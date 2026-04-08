COGNOSPHEREは4月8日、PlayStation 4版「原神」について、アップデートを停止したと発表。以降はPS4版でログインすることはできなくなる。

これは2025年8月に告知されていた内容で、段階的にゲームの新規ダウンロード停止、アイテム販売の停止と実施されてきた。本日はバージョンLuna Ⅵ「『空月の歌・輪舞』帰逢の翼」のリリース日で、このアップデートと同時にPS4版のサービスが完全終了した形となる。

理由はデバイス性能やプラットフォームにおけるアプリケーションサイズの制限によるものとのこと。

これ以降は、PS4でゲームを起動するとアカウント連携案内画面が表示されるようになる。連携することでほかのデバイスで引き続きプレイ可能だ。

ユーザーからは「今までお世話になりました！」「ご苦労様やでPS4」「PS4版お疲れさまでした」「僕はこれからどうやって原神すれば!?」「PS4のおかげで原神に出会えました、ありがとう」「PS4版原神に敬礼」など、PS4への感謝と思い出を語る声が寄せられていた。

また、「うぉー、PC版ロード早い！さすがにPS4とは違う」「不便を知ってると快適になった感動がすごいな」「さよならPS4、これからよろしくねPS5」など重い腰を上げてPS4から移った人からは感動する声も。ほか、PS4対応が終わったことでグラフィックやギミックが進化したという報告もあがっている。

「原神」は、PlayStation 5／Xbox Series X|S／iOS／Android／PC（HoYoPlay／Google Play Games／Epic Games Store）に対応。基本プレイ無料で配信中だ。

【ゲーム情報】

タイトル：原神（げんしん）

ジャンル：オープンワールドRPG

配信：COGNOSPHERE／HoYoverse

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／iOS／Android／PC（HoYoPlay／Google Play Games／Epic Games Store）

配信日：配信中（2020年9月28日）

価格：基本無料（一部ゲーム内課金あり）

© COGNOSPHERE. All Rights Reserved.

※「PlayStation」および「PS5」は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

Epic, Epic Games, Epic Games Store, the Epic Games Store logo, and Epic Online Services are trademarks and/or registered trademarks of Epic Games. All other trademarks are the property of their respective owners.