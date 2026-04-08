68g超軽量×4KHz対応！ SteelSeries新作「Aerox 3 Wireless Gen 2」登場

デンマークのGNグループが展開するゲーミングデバイスブランド「SteelSeries」は、4月17日より新たなワイヤレスゲーミングマウス「Aerox 3 Wireless Gen 2」を全国の家電量販店、Amazon.co.jp及び楽天市場で発売する。参考価格は18,310円だ。また、ゲーミングマウスパッド「QcK Heavy」に新色「White」と「Magenta」を追加し、同日より販売を開始する。

「Aerox 3 Wireless Gen 2」は、4KHzのポーリングレートと26K DPIの高解像度センサーによって、手の動きとゲーム内のアクションを完全に同期させることができ、瞬間的な操作が勝敗を決めるゲームシーンで圧倒的な優位性をもたらすという。さらに、専用PCソフトウェア「3D Aim Trainer」を用いることで、わずか6分間のトレーニングで最適なエイム設定を見つけ出し、ゲームごとの設定最適化が可能だ。

この新しいゲーミングマウスは、2.4GHzの超低遅延ワイヤレス接続と最大80時間バッテリー駆動を可能にするQuantum 4Kデュアルワイヤレス技術を採用しており、Bluetooth 5.0もサポートしているため、複数のデバイスとの接続も柔軟に行える。また、防塵・防水性能を備えるAquaBarrier機能を持つ、わずか68gの軽量ハニカムデザインにより快適な長時間プレイを実現する。8,000万回のクリック耐久を誇るスイッチには、安定した操作性をもたらす。

一方で、ゲーミングマウスパッド「QcK Heavy」は、ノンスリップラバーベースを採用し、安定感を向上させ、激しい操作中でも動かない仕様となっている。新たに追加された「White」と「Magenta」のカラーは、好みに合わせたデスク環境のカスタマイズを容易にする。サイズはL（450 x 400 x 6mm）とXXL（900 x 400 x 4mm）があり、価格はLサイズが4,970円、XXLサイズが7,750円だ。