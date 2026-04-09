USB-Cケーブルの断線・性能を一発診断！「USB-C CABLE CHECKER 2」登場

ミニマルガジェットメーカーXYZAは、新製品「USB-C CABLE CHECKER 2」を発売した。USB Type-CやUSB-AtoCケーブルの結線状態や断線を簡単に判別できるこのツールは、ユーザーのケーブルトラブルを解消するために開発された。価格はオープンで、Amazon.co.jpや全国の販売店にて購入可能だ。

USB Type-Cケーブルの多機能化が進む中、「USB-C CABLE CHECKER 2」は、ケーブル内部の状態を基板上のLED点灯パターンで判別可能にする。これにより、充電専用かデータ転送可能か、さらには急速充電対応かを一目で診断でき、ケーブルの選別やトラブルシューティングを大幅に簡素化する。

本製品は、USB C24ピン全結線・全信号に対応しており、VBUSやGND、CCピン、SBUピン、高速通信用のTX/RXピンまで網羅している。また、USB-A to Cケーブルにも対応しており、変換基板を介さず直感的にテストできる。CR2032コイン電池で駆動するシンプル設計で、場所を選ばずに利用が可能だ。映像出力や高速データ転送用のケーブル選別や、断線原因の特定、自作キーボードやハードウェア開発のチェックなど、多岐にわたる用途で活躍する。