USB-Cケーブルの断線・性能を一発診断！「USB-C CABLE CHECKER 2」登場

ミニマルガジェットメーカーXYZAは、新製品「USB-C CABLE CHECKER 2」を発売した。USB Type-CやUSB-AtoCケーブルの結線状態や断線を簡単に判別できるこのツールは、ユーザーのケーブルトラブルを解消するために開発された。価格はオープンで、Amazon.co.jpや全国の販売店にて購入可能だ。
USB Type-Cケーブルの多機能化が進む中、「USB-C CABLE CHECKER 2」は、ケーブル内部の状態を基板上のLED点灯パターンで判別可能にする。これにより、充電専用かデータ転送可能か、さらには急速充電対応かを一目で診断でき、ケーブルの選別やトラブルシューティングを大幅に簡素化する。
本製品は、USB C24ピン全結線・全信号に対応しており、VBUSやGND、CCピン、SBUピン、高速通信用のTX/RXピンまで網羅している。また、USB-A to Cケーブルにも対応しており、変換基板を介さず直感的にテストできる。CR2032コイン電池で駆動するシンプル設計で、場所を選ばずに利用が可能だ。映像出力や高速データ転送用のケーブル選別や、断線原因の特定、自作キーボードやハードウェア開発のチェックなど、多岐にわたる用途で活躍する。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります