PS5もSwitchもこれ1台！ 4台接続OKのHDMI切替器がエレコムから登場

エレコムは4月中旬より、最大4台のHDMI機器をリモコンで簡単に切り替え、1つのディスプレイで楽しめるHDMI切替器を新たに提供開始する。この新製品は、映画やテレビ番組、ゲームなどを最大4K60Hzの高精細映像で楽しむことができる。さらに、放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用し、コンパクトな設計となっている。

エレコムの新しいHDMI切替器は、最大4台のHDMI機器に接続可能で、リモコンまたは本体のボタンで簡単に切り替えができる。自動モードと手動モードの切り替えオプションによりユーザーの好みに応じた操作が可能だ。HDCP 1.4/2.2/2.3に対応しており、さまざまな著作権保護コンテンツを楽しめる。

この製品は、映画、音楽、テレビ番組をDTS-HD Master AudioやDolby TrueHDで高音質で再生することができ、ゲーム機やDVD・Blu-rayプレーヤー、PS5やNintendo Switch含む多くの機器に対応可能である。WindowsやmacOSでの接続にも対応し、複数のパソコンでの使用時に便利だ。電源はUSB Type-Cポートから供給され、安定した映像出力が期待できる。

価格は5,580円で、購入を検討する際はHDMI入力機器用のケーブルとACアダプターを別途用意する必要がある。