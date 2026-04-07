144Hz＆1msでヌルヌル動く！ GIGABYTEの新ゲーミングモニター「GS25F14」

シー・エフ・デー販売が代理店を務めるGIGABYTEブランドの新製品として、24.5インチのゲーミングモニター『GIGABYTE GS25F14』が発表された。発売日は4月10日で、Amazonにて販売される予定だ。価格はオープン価格となっている。

GIGABYTE GS25F14は、フルHD（1920×1080）の解像度と144Hzのリフレッシュレートを備え、滑らかな映像体験を提供する。一層の魅力として、応答速度1msを実現しており、ゲームプレイ中もスムーズな映像描写が可能だ。

そのデザインは、様々なインテリアに調和するシンプルかつスタイリッシュな外観を持つ。さらに、ゲーミングモニターとしての性能も秀逸で、ブラックイコライザーやスマートODといった、対戦ゲームプレイをサポートする機能が搭載されている。これにより、ゲーム中の暗い場面でも視認性が高まり、より戦略的なプレイが可能となる。

接続端子にはHDMI 2.0が2つ、DisplayPort 1.2が1つ、イヤホンジャックが1つ備わっており、多様なデバイスとの接続に対応する。また、フリッカーフリー技術も採用され、長時間の使用でも目に優しい設計という点も魅力の一つだ。保証期間は3年間と、安心して長期間使用できる。