AULA、JIS配列×磁気スイッチ搭載ゲーミングキーボード6機種を発売

AULAは、日本市場向けに開発したJIS配列のゲーミングキーボード6機種を、4月7日から全国の家電量販店で販売開始した。最先端の磁気キースイッチを搭載したモデルを含むこれらの製品は、日本のeスポーツプレイヤーやゲーム愛好家に向けてプロフェッショナルなプレイ環境を提供することを目指している。

AULAの新製品は、eスポーツの最前線で必要とされる「応答速度」と「フィーリング」を追求している。このキーボードには「磁気（ホール効果）キースイッチ」が搭載され、非接触の磁気センサーによりキー入力を検知し、物理的な摩耗を抑えて入力精度を向上させるという。また、CNC加工によるアルミ合金ケースの採用により高い剛性を確保するなど、性能と心地よいフィーリングの両立を図っている。RGBライティングや多彩なカスタマイズ機能も備えており、個々のプレイヤースタイルに合わせたデスク環境を構築することが可能だ。

AULAはプロeスポーツシーンへの協賛とチームサポートも積極的に行っており、「AG」チームがeスポーツ大会「CFS（CrossFire Stars）」で優勝した実績を持つ。こうしたプロの競技環境で得たフィードバックは製品開発に活かされており、AULAの製品が高水準であることを証明している。今回のラインナップには、打鍵感やレイアウトが最適化されたF75、F65、F87、F99、Hero68、Hero84の6モデルが含まれており、様々なプレイスタイルに応じた選択肢を提供している。

これらの新製品は全国の一部主要な家電量販店にて順次取り扱いを開始し、実際に触れてその品質とこだわりを体感することができる。AULAは、引き続き日本市場に適した革新的なデバイスを展開し、ゲーマーに優れたユーザー体験を提供することを目指している。