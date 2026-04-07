果汁41％って濃すぎる……！ 「贅沢搾り グレープフルーツ」24本が16％オフで登場

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「贅沢搾り グレープフルーツ 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！

アサヒビールが展開するチューハイ「贅沢搾り グレープフルーツ 350ml×24本」が、Amazonタイムセールに登場しています。

参考価格3,698円のところ、16％オフの3,098円で販売中です。1本あたりは約129円となっています。

「贅沢搾り グレープフルーツ」の特徴

Amazon商品ページより

「贅沢搾り グレープフルーツ」は、果実2分の1個分以上の果汁を1缶に使用したチューハイです。

グレープフルーツ果汁は41％で、食べごろの果実を思わせるみずみずしい香りとジューシーな味わいが特徴とされています。

果皮由来の苦みと果肉の甘みのバランスがとれた果汁感のある仕上がりで、豊潤な香りとともに、果実由来の風味を楽しめるといいます。アルコール度数は4％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

現在開催中のAmazonタイムセールで、「贅沢搾り グレープフルーツ 350ml×24本」が、1本あたり約129円というセール価格になっています。

ケース購入を検討している場合、このタイミングで確保しておいてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。