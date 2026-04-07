レベルファイブは4月6日、オンラインイベント「LEVEL5 VISION 2026 匠（たくみ）」をYouTubeで配信すると発表。配信日時は、2026年4月10日21時からとなる。

本イベントは2024年9月に実施された「LEVEL5 VISION 2024 TO THE WORLD’S CHILDREN」と同じく、新作タイトルの最新情報を紹介するもの。

前回は「ファンタジーライフｉ グルグルの竜と時をぬすむ少女」「レイトン教授と蒸気の新世界」「デカポリス」「メガトン級ムサシW（ワイアード）」「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード」「イナズマイレブン RE」「ホーリーホラーマンション」が紹介された。

今回は事前に何を発表するのかは「一切のシークレット」。代表取締役社長の日野晃博氏は「レベルファイブ作品が好きな方にはアツい内容になっていると思います」と投稿し、当日を楽しみにしてほしいと呼びかけている。

ユーザーからは「ダンボール戦記お願い！」「妖怪ウォッチのSwitch版をなにとぞ…」「妖怪ウォッチアニメ一挙放送やってるし、信じてる」「デ、デカポリス…！」「ホーリーホラーマンションの続報楽しみー」「シークレットってことは未発表の新作が来る!?」など期待する声が寄せられていた。

いっぽうで延期が続く「レイトン教授と蒸気の新世界」について、「もう延期はやめてくれ」「確実に出す見込みがたってから発売日だそう？ね？」「本当に2026年に出るんだろうな…」「あまり期待しないでおきます」など、いつ発売されるのかヤキモキするファンの声も。

「ファンタジーライフi」や「イナズマイレブン」など、いざ発売となれば大ヒット作品を飛ばすレベルファイブ。今回はなにが発表されるのか、注目が集まっている。

【番組概要】

番組名：「LEVEL5 VISION 2026 匠」

日時：2026年4月10日21時～

配信サイト：YouTube

※英語／繁体字の字幕対応

※視聴URLは後日公開

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