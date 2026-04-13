レベルファイブは4月10日、スローライフRPG「ファンタジーライフｉ グルグルの竜と時をぬすむ少女」について、2026年夏にスマートフォン版を配信すると発表した。

スマホ版の登場により、いつでもどこでも本作を楽しめるようになる。既存のコンシューマー版とのクロスセーブ／クロスプレイにも対応しているため、データをそのまま引き継いで遊べるのは嬉しいポイント。

ティザー映像では仮想ボタンでキャラクターを操作している描写が見られたほか、地形操作時に指でなぞって土を持っている場面も。部分的にはより直感的に遊べるようになると言えるかもしれない。

ユーザーからは「マジで嬉しい！」「エイプリルフールは終わりましたよ？」「問題は価格だな。既存の8000円近い価格をスマホ版には出せない」「やる事がもうないんよ…追加要素があれば考える」などの声が寄せられていた。

シンプルに幅広い層が遊べるスマホ版の制作に喜ぶ声のほか、スマホ版なら安いかもという期待をする人、あるいは既存のバージョンを遊び尽くしたため、もうイチからやり直す気にはなれないという猛者も。

Steam版の評価は“非常に好評”を獲得している本作。まだ遊んだことのない人は、スマホ版の登場を機にプレイを検討してみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：ファンタジーライフｉ グルグルの竜と時をぬすむ少女

ジャンル：みんなのスローライフRPG

制作・販売：レベルファイブ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）／iOS／Android

発売日：発売中（2025年5月22日）／スマホ版：2026年夏予定

価格：

通常版：7678円（パッケージ／ダウンロード）

Nintendo Switch 2 Edition：7978円（ダウンロード）

デジタルデラックスエディション：8778円（ダウンロード）

CERO：A（全年齢対象）