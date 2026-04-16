アスキーのちょこっとニュース 第20回
これは日本の時限爆弾 事業会社の9割がレガシーシステム放置でヤバすぎる件
2026年04月16日 12時00分更新
会社のシステムって、なんだかんだで「ちゃんと管理されてるもの」と思ってますよね。少なくとも、設計書くらいは最新で、社内の担当者は、誰でもある程度は把握できる状態になっている——そんな前提を持っている人も多いはずです。
でもそれ、正しい認識とは言えないかもしれません。
とある調査では事業会社のおよそ9割（90.3％）がレガシーシステムを抱えているという結果が出ました。
厄介なのは、それだけではありません。設計書がすべて最新状態に保たれている企業は4割未満。さらに、特定の担当者しか分からない“属人化”も当たり前のように進行しているというのです。
これ、地味に怖い現実ではないでしょうか。担当者が辞めた瞬間にブラックボックス化、障害が起きても影響範囲が分からない——「いまは動いているが、これからはわからない」みたいな状態です。
同調査では、およそ8割が業務継承で支障を経験しているという結果も出ており、「なんとなく不安」どころでは済まず、実際にビジネスに支障が出ているケースも多いのです。
放置されたレガシーシステム。見えないところで積み上がるリスク。そのままでは、いつかは問題が噴出する宿命にあるとしたら、これは、日本の“時限爆弾”といえるかも……。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第19回
ビジネス医師の9割がAIに期待、でも「誤診したら誰の責任？」
-
第18回
ビジネス企業の「音声ブランディング」効果がハンパない リスナーの約9割が「親近感が湧く」
-
第17回
ビジネス【情シスの悲鳴】「トラブル対応」で週5時間溶ける残酷な現実
-
第16回
ビジネス【AI依存】 会社員の7割が自覚、便利すぎて「自分のスキル低下」に焦るジレンマ
-
第15回
ビジネス【若手ピンチ】議事録作成は「若手よりAI」が約7割！ でも最終的な信頼度はやっぱり「人間」って、どっちなんだよ！
-
第14回
ビジネスほぼ見放題じゃん！ 社内情報にアクセス規制がない企業がなんと25％、3人に1人が「業務外の情報を覗き見」してるヤバい実態
-
第13回
ビジネスAIに全部任せるのはやっぱり怖い！ 確定申告のモヤモヤ解消には、結局4人に3人が「専門家の最終確認」を求めてるって知ってた？
-
第12回
ビジネス【賃上げラッシュ】企業の6割超が賃上げ見込み！ でも最大の理由は「社員を辞めさせないため」の防衛策って知ってた？
-
第11回
ビジネスランチ抜きが22％!? 物価高で「水筒・コンビニ控え」が定着する中、なぜか「推し活・美容費」だけは死守するオフィスワーカーたち
-
第10回
ビジネス「やばい」「危険」で即離脱！ 約半数が購入をやめる、企業にとって恐ろしすぎる「検索サジェスト汚染」の破壊力って知ってた？
- この連載の一覧へ