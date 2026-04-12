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アスキーのちょこっとニュース 第7回

俺なら絶望するわ… 2人に1人が月に1回は経験する「トイレの緊急事態」、誰にも言えないリアルな腹痛事情って知ってた？

2026年04月12日 08時00分更新

文● 貝塚／TECH.ASCII.jp

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プレスリリース

　外出中に突然、「やばい、トイレ行きたい…」ってなったこと、ありませんか？　あれ、本当に困るんですよね。

　しかもそういうときに限って、近くにトイレがなかったり、あってもひどく汚れていて、入るか迷ったり。あの絶望感、できれば味わいたくないものです。

　実はこの「トイレの緊急事態」、非常に多くの人が、かなりの頻度で経験しています。

　とある調査によれば、2人に1人以上（55.2％）が「月に1回以上」外出時にトイレで困った経験があると回答。さらに、およそ13％は「週1回以上」と回答。ここまでくると、ほぼ日常レベルですね。

　しかも厄介なのは、この問題がかなり孤独だということ。

　「トイレに行きたい」とは言えても、「もう限界」「いますぐ行かないと、やばい」とは、なかなか言いにくいですよね。結果的に、トイレを探し回る旅はどうしても「焦りながら、一人で」になりがちです。

　実際に寄せられた声でも、「近くにトイレがない」「あっても貸してもらえない」「清潔じゃなくて躊躇する」「初めての場所で場所がわからない」といった、“詰みパターン”が多数。

　いざというときには、人生レベルで重要になるトイレ問題。焦って、トイレを探していそうな人を見かけたら、なるべく道を譲ってあげるといいかもしれません。本当に急いでいるかもしれませんから……。

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