ディースリー・パブリッシャーは4月6日、PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam／Epic Games Store）で発売中の『地球防衛軍６』について、全世界総プレイヤー数が100万人（※）を突破したと発表。

※日本国内におけるパッケージ版の累計出荷本数、全世界におけるダウンロード版の販売本数（PlayStation®Plusゲームカタログでのプレイヤー数含む）、およびPC（Steam/Epic Games Store）版の販売本数の合計。

本作は日本国内のみならず、海外のEDFシリーズファンならびに多くのゲームユーザーから高い評価を得ている。2022年8月の日本国内PS5／PS4版の発売以降、販売地域と対応プラットフォームの拡大を行い、3年半が経った今もなおEDFへの入隊者は続々と増え続けているという。

彼らEDF隊員により、この瞬間も未知の侵略者から地球の平和が守られ続けていることは言うまでもないだろう。まだプレイしたことのな人は、この機会にぜひ本作を遊んでみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：地球防衛軍６

ジャンル：3Dアクションシューティング

発売：ディースリー・パブリッシャー

開発：サンドロット

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam／Epic Games Store）

配信日：

PS5／PS4：発売中（2022年8月25日）

PC：配信中（2024年7月25日）

価格：

通常版：8980円（パッケージ版／ダウンロード版）

PS5／PS4デラックスエディション：1万2100円（ダウンロード版）

プレイ人数：

オフライン：1～2人（画面分割プレイ可能）

オンライン：1～4人

※使用するゲーム機と同じ本数のソフトが必要です。

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