NVIDIAがCES 2026で発表した「DLSS 4.5」は、2つの技術が目玉になっている。1つはアップスケーラーである「DLSS Super Resolution（DLSS-SR）」の学習モデルを、第2世代トランスフォーマーモデルにアップグレードすることで画質を向上させるというもの。これに関しては以前の記事にて検証済みだ。

そして、もう1つはマルチフレーム生成。つまり、「DLSS Multi Frame Generation（DLSS-MFG）」のさらなる強化だ。GeForce RTX 50シリーズ最大の武器であるDLSS-MFGは、連続する2フレームの間に3フレームを挿入し、最大4倍のフレームレートを獲得する技術である。

GeForce RTX 40シリーズで採用したDLSS-FR（Frame Generation）は最大2倍であったことを考えると、DLSS-MFGの段階でかなりのブーストになる。DLSS 4.5ではこのDLSS-MFGを強化し、連続する2フレームの間に最大5フレームを挿入することで、最大6倍のフレームレートを引き出すことを可能にする。

DLSS-MFG 6xモードを利用するには、「GeForce RTX 50シリーズ」と「NVIDIA Appのv11.7以降」、「Game Readyドライバー（バージョン595.97以降）」の3つが必要だ。要はGeForce RTX 50シリーズユーザーであれば、NVIDIA Appとドライバーの更新だけでフレームレートが爆上がり！ という無料アップグレードなのである。

しかし、「タダ（無料）より高いものはない」という格言がある通り、この手の技術はメリットだけではない。そこで、本稿ではDLSS-MFG 6xモードやDLSS-DMFG（後述で詳細を解説）について、筆者が試せる範囲で検証した結果をお届けするとしよう。

「固定倍率」でDLSS-MFG 6xモードを利用する

まずはDLSS-MFG 6xモードを利用する手順について解説しておこう。まずNVIDIA Appを起動し、6xモードを使用したいゲームに対し、フレーム生成の倍率を6xに設定するだけ。ただし、現状ではDLSS-MFGに対応していても、4x止まりのゲームも存在する。その場合は、NVIDIA Appのアップデートを待とう。



また、グローバル設定を利用し、DLSS系の設定はすべて「推奨」にしておこう。

ちなみに、DLSSオーバーライドのフレーム生成は、「プリセットA」のほかに「プリセットB」が選択できるゲームがある。ゲーム画面でメニューや体力のバー表示（いわゆるHUD）がフレーム生成で乱れてしまう場合に、プリセットBを選択すると軽減されるとNVIDIAは説明している。

ただし、フレーム生成のプリセットBは、ゲーム側が「UIデプスバッファー」を提供しているタイトルでないと効果がない。プリセットBで改善しないようであれば、その時はあきらめよう。

プリセットBで効果が見込めるゲーム（レビュアーズガイドより引用。2026年4月1日時点）

●Battlefield 6 (キャンペーン)

●Borderlands 4

●DOOM: The Dark Ages

●Dragon Age: The Veilguard

●The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

●F1 24

●F1 25

●Forza Horizon 5

●God of War Ragnarök

●Horizon Forbidden West

●Horizon Zero Dawn Remastered

●Indiana Jones and the Great Circle

●Marvel’s Spider-Man 2

●Marvel’s Spider-Man Remastered

●Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

●Monster Hunter Wilds

●Outer Worlds 2

●Ratchet & Clank

●Star Wars Outlaws

●Starfield