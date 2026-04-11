このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 5 次へ

GeForce RTX 50シリーズまとめ 第36回

RTX 5080とRTX 5070とRTX 5060で効果の差がだいぶ違う？

平均108fpsが517fpsに!?DLSS-MFGの6xモードとダイナミックマルチフレーム生成は確かにすごかった、でも弱点もあった

2026年04月11日 10時00分更新

文● 加藤勝明（KTU）　編集●ジサトライッペイ／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
DLSS 4.5

　NVIDIAがCES 2026で発表した「DLSS 4.5」は、2つの技術が目玉になっている。1つはアップスケーラーである「DLSS Super Resolution（DLSS-SR）」の学習モデルを、第2世代トランスフォーマーモデルにアップグレードすることで画質を向上させるというもの。これに関しては以前の記事にて検証済みだ。

　そして、もう1つはマルチフレーム生成。つまり、「DLSS Multi Frame Generation（DLSS-MFG）」のさらなる強化だ。GeForce RTX 50シリーズ最大の武器であるDLSS-MFGは、連続する2フレームの間に3フレームを挿入し、最大4倍のフレームレートを獲得する技術である。

　GeForce RTX 40シリーズで採用したDLSS-FR（Frame Generation）は最大2倍であったことを考えると、DLSS-MFGの段階でかなりのブーストになる。DLSS 4.5ではこのDLSS-MFGを強化し、連続する2フレームの間に最大5フレームを挿入することで、最大6倍のフレームレートを引き出すことを可能にする。

　DLSS-MFG 6xモードを利用するには、「GeForce RTX 50シリーズ」「NVIDIA Appのv11.7以降」「Game Readyドライバー（バージョン595.97以降）」の3つが必要だ。要はGeForce RTX 50シリーズユーザーであれば、NVIDIA Appとドライバーの更新だけでフレームレートが爆上がり！　という無料アップグレードなのである。

　しかし、「タダ（無料）より高いものはない」という格言がある通り、この手の技術はメリットだけではない。そこで、本稿ではDLSS-MFG 6xモードやDLSS-DMFG（後述で詳細を解説）について、筆者が試せる範囲で検証した結果をお届けするとしよう。

「固定倍率」でDLSS-MFG 6xモードを利用する

　まずはDLSS-MFG 6xモードを利用する手順について解説しておこう。まずNVIDIA Appを起動し、6xモードを使用したいゲームに対し、フレーム生成の倍率を6xに設定するだけ。ただし、現状ではDLSS-MFGに対応していても、4x止まりのゲームも存在する。その場合は、NVIDIA Appのアップデートを待とう。

　また、グローバル設定を利用し、DLSS系の設定はすべて「推奨」にしておこう。

DLSS 4.5

NVIDIA Appを起動し、左の「グラフィックス」から「グローバル設定」を開く。そこにある「DLSSオーバーライド- モデルプリセット」を選ぶ

DLSS 4.5

デフォルトは「3Dアプリケーション設定を使用する」だが、「推奨」をクリック。こうすることで、DLSS-SRの学習モデルでより新しいトランスフォーマーモデルが使える

DLSS 4.5

グローバル設定が終わったら、DLSS-MFGの設定を変更したいゲームを選ぶ（ここでは「サイバーパンク2077」）。中段の「DLSSオーバーライド – フレーム生成」の右にある「グローバル -3Dアプリケーション設定を使用する」をクリック

DLSS 4.5

倍率固定で6xモードを選ぶ場合は、この画面にある「修正済み」を選択する。「マルチプライヤ」の部分にある数値がDLSS-MFGの倍率となる。最低3x〜最高6xまで4段階の設定が選択可能だ。ちなみに、「修正済み」は完全な誤訳である。NVIDIA App開発チームはローカライズ仕事が雑で本当に困る……

DLSS 4.5

先月リリースされたばかりの「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」の場合、検証時点ではフレーム生成モードは4xが最大値だった。こういうゲームの場合はアップデートで対応されることを待つのみである

　ちなみに、DLSSオーバーライドのフレーム生成は、「プリセットA」のほかに「プリセットB」が選択できるゲームがある。ゲーム画面でメニューや体力のバー表示（いわゆるHUD）がフレーム生成で乱れてしまう場合に、プリセットBを選択すると軽減されるとNVIDIAは説明している。

　ただし、フレーム生成のプリセットBは、ゲーム側が「UIデプスバッファー」を提供しているタイトルでないと効果がない。プリセットBで改善しないようであれば、その時はあきらめよう。

DLSS 4.5

DLSSオーバーライドのフレーム生成のところは「推奨」でよいのだが、一部のゲームではプリセットBが選択できる。ただし、これを選択したところでデメリットは（筆者の知る限りは）ないので、試してみて都合がいいほうを選ぼう

プリセットBで効果が見込めるゲーム（レビュアーズガイドより引用。2026年4月1日時点）

●Battlefield 6 (キャンペーン)
●Borderlands 4
●DOOM: The Dark Ages
●Dragon Age: The Veilguard
●The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
●F1 24
●F1 25
●Forza Horizon 5
●God of War Ragnarök
●Horizon Forbidden West
●Horizon Zero Dawn Remastered
●Indiana Jones and the Great Circle
●Marvel’s Spider-Man 2
●Marvel’s Spider-Man Remastered
●Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
●Monster Hunter Wilds
●Outer Worlds 2
●Ratchet & Clank
●Star Wars Outlaws
●Starfield

前へ 1 2 3 4 5 次へ

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所
ピックアップ

ASCII.jpメール アキバマガジン

デジタル用語辞典