RTX 5080とRTX 5070とRTX 5060で効果の差がだいぶ違う？
平均108fpsが517fpsに!?DLSS-MFGの6xモードとダイナミックマルチフレーム生成は確かにすごかった、でも弱点もあった
2026年04月11日 10時00分更新
NVIDIAがCES 2026で発表した「DLSS 4.5」は、2つの技術が目玉になっている。1つはアップスケーラーである「DLSS Super Resolution（DLSS-SR）」の学習モデルを、第2世代トランスフォーマーモデルにアップグレードすることで画質を向上させるというもの。これに関しては以前の記事にて検証済みだ。
そして、もう1つはマルチフレーム生成。つまり、「DLSS Multi Frame Generation（DLSS-MFG）」のさらなる強化だ。GeForce RTX 50シリーズ最大の武器であるDLSS-MFGは、連続する2フレームの間に3フレームを挿入し、最大4倍のフレームレートを獲得する技術である。
GeForce RTX 40シリーズで採用したDLSS-FR（Frame Generation）は最大2倍であったことを考えると、DLSS-MFGの段階でかなりのブーストになる。DLSS 4.5ではこのDLSS-MFGを強化し、連続する2フレームの間に最大5フレームを挿入することで、最大6倍のフレームレートを引き出すことを可能にする。
DLSS-MFG 6xモードを利用するには、「GeForce RTX 50シリーズ」と「NVIDIA Appのv11.7以降」、「Game Readyドライバー（バージョン595.97以降）」の3つが必要だ。要はGeForce RTX 50シリーズユーザーであれば、NVIDIA Appとドライバーの更新だけでフレームレートが爆上がり！ という無料アップグレードなのである。
しかし、「タダ（無料）より高いものはない」という格言がある通り、この手の技術はメリットだけではない。そこで、本稿ではDLSS-MFG 6xモードやDLSS-DMFG（後述で詳細を解説）について、筆者が試せる範囲で検証した結果をお届けするとしよう。
「固定倍率」でDLSS-MFG 6xモードを利用する
まずはDLSS-MFG 6xモードを利用する手順について解説しておこう。まずNVIDIA Appを起動し、6xモードを使用したいゲームに対し、フレーム生成の倍率を6xに設定するだけ。ただし、現状ではDLSS-MFGに対応していても、4x止まりのゲームも存在する。その場合は、NVIDIA Appのアップデートを待とう。
また、グローバル設定を利用し、DLSS系の設定はすべて「推奨」にしておこう。
ちなみに、DLSSオーバーライドのフレーム生成は、「プリセットA」のほかに「プリセットB」が選択できるゲームがある。ゲーム画面でメニューや体力のバー表示（いわゆるHUD）がフレーム生成で乱れてしまう場合に、プリセットBを選択すると軽減されるとNVIDIAは説明している。
ただし、フレーム生成のプリセットBは、ゲーム側が「UIデプスバッファー」を提供しているタイトルでないと効果がない。プリセットBで改善しないようであれば、その時はあきらめよう。
プリセットBで効果が見込めるゲーム（レビュアーズガイドより引用。2026年4月1日時点）
●Battlefield 6 (キャンペーン)
●Borderlands 4
●DOOM: The Dark Ages
●Dragon Age: The Veilguard
●The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
●F1 24
●F1 25
●Forza Horizon 5
●God of War Ragnarök
●Horizon Forbidden West
●Horizon Zero Dawn Remastered
●Indiana Jones and the Great Circle
●Marvel’s Spider-Man 2
●Marvel’s Spider-Man Remastered
●Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
●Monster Hunter Wilds
●Outer Worlds 2
●Ratchet & Clank
●Star Wars Outlaws
●Starfield
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