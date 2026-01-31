RTX 20～50シリーズで比較
DLSS 4.5の画質と性能を検証！プリセットを変えるとGeForceのフレームレートはどのぐらい落ちる？
2026年01月31日 10時00分更新
ゲームの描画負荷を下げ、フレームレートを上げやすくするGeForce RTXシリーズ専用のアップスケーラーといえば、「DLSS」（正式にはDLSS Super Resolution、あるいはDLSS超解像）だ。AIを利用してネイティブレンダリングでも無視されてしまうディテールを復活させることもできる技術だが、そのDLSSが先日4.5にアップデートした。
DLSSとはなんぞや？ という方は前回の記事をご一読いただくとして、DLSS 4.5では超解像処理の肝となるAIの学習モデルが第2世代トランスフォーマーに変更され、より画質面に磨きがかかった。NVIDIA Appの最新版を導入することで利用できる。
今回はいよいよ性能検証編。NVIDIA Appで「推奨」と設定するだけで利用できる第1世代トランスフォーマー設定の「プリセットK」と、第2世代トランスフォーマー設定の「プリセットM」「プリセットK」はゲームパフォーマンスにどの程度の影響を及ぼすのか？ 実際のゲームで検証していく。
GeForce RTX 20～50シリーズで比較する
まずは今回の検証環境を紹介しよう。ビデオカードはGeForce RTX 2080 Ti、RTX 3080、RTX 4080、RTX 5080搭載モデルと、各RTX世代から1本ずつ用意した。ドライバーはGameReady 591.74を使用。Resizable BARやSecure Boot、メモリー整合性やカーネルモードハードウェア強制スタック保護、HDRなどはひと通り有効化して、ディスプレーのリフレッシュレートは144Hzに設定している。
|検証環境
|CPU
|AMD「Ryzen 7 9800X3D」(8コア/16スレッド、最大5.2GHz)
|CPU
クーラー
|EKWB「EK-Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB」
（簡易水冷、360mmラジエーター）
|マザー
ボード
|ASRock「B850 LiveMixer WiFi」（AMD B850、BIOS 4.03）
|メモリー
|Crucial「Crucial Pro CP2K32G64C40U5B」（32GB×2、DDR5-5600動作）
|ビデオ
カード
|NVIDIA「GeForce RTX 5080 Founders Edition」（16GB GDDR7）、
NVIDIA「GeForce RTX 4080 Founders Edition」（16GB GDDR6X）、
NVIDIA「GeForce RTX 3080 Founders Edition」（10GB GDDR6X）、
NVIDIA「GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition」（11GB GDDR6）
|ストレージ
|Crucial「T700 CT2000T700SSD3」（2TB M.2 SSD、PCIe 5.0）、
Silicon Power「PCIe Gen 4x4 US75 SP04KGBP44US7505」（4TB M.2 SSD、PCIe 4.0）
|電源
ユニット
|ASRock「TC-1300T」（1300W、80 PLUS TITANIUM）
|OS
|Microsoft「Windows 11 Pro」（25H2）
まずはフレームレートへの影響を検証しよう。解像度はフルHDおよび4K、DLSSのモードは「パフォーマンス」と「クオリティー」。ゲーム側で対応しているなら、4K環境に限り「ウルトラパフォーマンス」も追加した。その上で、DLSSプリセットはK（第1世代トランスフォーマー）かM（第2世代トランスフォーマー）、もしくはKかL（第2世代トランスフォーマー、ウルトラパフォーマンス時のみ）のパターンで計測した。
また、今回はすべてのゲームにおいてフレーム生成は一切使用しない。フレーム生成を使ってしまうと映像の乱れの原因がフレーム生成とDLSSのどちらにあるのか判然としなくなるためだ。フレームレートに関してはすべて「CapFrameX」を利用し、画面の更新間隔（msBetweenPresents）を利用してフレームレートを算出している。
なお、画面キャプチャーを利用して「これは」と感じた見た目の差異も比較している。画像は検証用ビデオカードのHDMI出力を別PCのキャプチャーユニットで取りこんだ動画から、なるべく近い位置のフレームを切り出したものだ。
「Kingdom Come: Deliverance II」
Kingdom Come: Deliverance IIでは画質「実験的」に設定。屋外の一定のコースを移動した際のフレームレートを計測した。
RTX 2080 Ti とRTX 3080のフレームレートがふるわない理由は、GPUそのものの設計が古いからだ。それを踏まえてこのグラフをながめてみると、どのGPUもプリセットMはKよりもフレームレートが下がる。第2世代トランスフォーマーは計算コストが高いという説明がこのデータで裏付けられたわけだ。プリセットM使用時のフレームレート低下はRTX 2080TiやRTX 3080ではより顕著である、という点にも注目だ。
出力解像度が4Kになり、画面の情報量が増えると、プリセットM使用時のフレームレート低下はさらに拡大する。フルHDでは誤差程度のフレームレート低下で済んでいたRTX 5080でも、4Kになればハッキリと差がついた。プリセットMの計算量は解像度に連動すると考えてよさそうだ。
