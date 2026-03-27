“仕事にも遊びにも”がさらに進化 ホンダ「N-VAN」改良、人気アウトドア仕様に待望のターボ追加

Hondaは軽商用バン「N-VAN」を一部改良し、3月20日から発売している。今回の改良では、安全性能と利便性の向上に加え、アウトドアテイストを打ち出した「FUN特別仕様車 NATURE STYLE」にターボ仕様を追加した。

N-VANは2018年にNシリーズへ加わった軽商用バンで、軽バンとして初めて採用したセンターピラーレス構造によるワイドな助手席側開口部と、大開口テールゲートを組み合わせた「ダブルビッグ大開口」が特徴。商用利用だけでなく、キャンプや釣りなどホビー用途にも対応するモデルとして展開してきた。

安全装備を強化、視認性も高めた改良内容

今回の一部改良では、フロントパーキングセンサーと衝突後ブレーキシステムを標準装備化し、安全性をさらに高めた。加えて、Honda SENSINGの作動状況や運転に必要な情報をより見やすく表示できる7インチTFT液晶メーターを採用し、日常での扱いやすさにも手を入れている。

さらに、FUNグレードではUSB端子をType-AからType-Cへ変更し、現行のデバイス環境に合わせた使い勝手向上を図った。GおよびLグレードでは、急アクセル抑制機能とプッシュエンジンスタート／ストップスイッチを採用し、安心感と利便性の底上げを進めている。なお、急アクセル抑制機能はCVT車のみの設定となる。

人気のFUN系を拡充、特別仕様車にターボ追加

商品ラインアップ面では、自然と調和したアウトドアスタイルを特徴とする「FUN特別仕様車 NATURE STYLE」にターボ仕様を追加した。従来の「FUN特別仕様車 STYLE＋ NATURE」から名称を変更したモデルとなる。

あわせてFUNグレードでは、「オータムイエロー・パール」と「ボタニカルグリーン・パール」を設定。ボディーカラーの選択肢も広がり、商用車としての実用性だけでなく、趣味性や個性も重視したいユーザーに訴求する。

価格はGが149万8200円から、Lが164万8900円から、FUNが190万0800円から。新たに用意されたFUN・ターボは202万4000円から、FUN特別仕様車 NATURE STYLEは200万0900円から、FUN・ターボ 特別仕様車 NATURE STYLEは212万4100円からとしている。