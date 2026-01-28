コーエーテクモゲームスは1月28日、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）で発売予定の和風ホラーアドベンチャーゲーム『零 ～紅い蝶～ REMAKE』（ぜろ ～あかいちょう～ りめいく）について、ニンテンドーeショップにてダウンロード版の予約を開始したと発表。

また、本作の体験版を2026円3月5日に配信すること、さらに日本を舞台としたサイコロジカルホラー『SILENT HILL f』との相互コラボレーションが決定したことを明らかにした。ゲームの最新情報も紹介するので、お見逃しなく。

ゲームの発売日は2026年3月12日予定、通常版の価格はパッケージ版／ダウンロード版ともに6380円。そのほかのエディションも用意されているので、後述のゲーム情報を確認してほしい。

『零 ～紅い蝶～ REMAKE』ゲーム紹介トレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=l_K6KpQ5Xl0

■『SILENT HILL f』との相互コラボレーションが決定

全世界で累計販売数1300万本以上を誇る、サイコロジカルホラー「SILENT HILL」シリーズの最新作『SILENT HILL f』との相互コラボレーションが決定。今後配信される無償ダウンロードコンテンツにてコラボ衣装が実装される予定だ。詳細は続報を待ってほしい。

■体験版の配信が2026年3月5日に決定！

『零 ～紅い蝶～ REMAKE』の体験版が、ニンテンドーeショップ、PlayStation Store、Microsoft Store、Steamにて、3月5日に配信決定。体験版ではゲームの序盤を楽しめ、製品版にもセーブデータ引き継げる予定となっている。詳細については後日公開されるので、続報を待とう。

■さらに深まる「紅い蝶」の世界

今作では新たなエンディングを追加、また、登場人物たちの背景を深く知ることができるサイドストーリーや新エリアも追加されている。

●新たなエンディングを追加

今作で新たに追加されるエンディングでは、天野月氏による書き下ろし楽曲「うつし絵」が使用されている。ぜひ新たなエンディングとともに楽しもう。

●サイドストーリー

探索中、アイテム「割れた霊石」を入手すると登場人物のサイドストーリーが開放される。サイドストーリーでは、これまで語られてこなかった登場人物たちの過去のエピソードが描かれており、「紅い蝶」の世界を深く知ることができる。

●新エリア「陰塚」

竹藪に囲まれたエリア。縄できつく縛られた塚が鎮座している。

●新エリア「鍈火堂」

ロウソクに囲まれる御堂。紐で繋がれた双子の像が中心に据えられている。