任天堂は3月26日、Nintendo Switch 2ソフト「スーパーマリオブラザーズ ワンダー Nintendo Switch 2 Edition + みんなでリンリンパーク」を発売した。

本作は、Nintnedo Switchで発売された「スーパーマリオブラザーズ ワンダー」に、新たなエリア「リンリンパーク」を追加したタイトルだ。家族や友だちとわいわい遊べるアトラクションが増えているのが特徴。

本作にあわせて、「ゾウマリオ」「ポプリン&フロリアン王子」「キノピオ隊長&おしゃべりフラワー」のamiiboも発売。価格は各2500円となる。

さらに、体の動きに反応する目覚まし時計「ニンテンドーサウンドクロック Alarmo」に、本作のアラーム（全7種）が追加。本体メニューの「アラームの追加」から無料でダウンロードできる。

ますます充実するワンダーライフ。amiiboやAlarmoも用意して、ふしぎな世界観に浸ってみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：スーパーマリオブラザーズ ワンダー Nintendo Switch 2 Edition + みんなでリンリンパーク

ジャンル：アクション

販売：任天堂

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2026年3月26日）

価格：

パッケージ版：8578円

ダウンロード版：8500円

アップグレードパス：2000円

CERO：A（全年齢対象）

※Nintendo Switchソフト『スーパーマリオブラザーズ ワンダー』をお持ちの方は、アップグレードパスをご購入することで本ソフトをお楽しみいただけます。

※本ソフトをプレイいただくには「Nintendo Switch 2 本体」が必要です。

© Nintendo

※画面は開発中のものです。