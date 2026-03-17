三菱一号館美術館×優河「トワイライト、ライブ」開催！ いつもなら通り過ぎるだけの休館日、夕暮れが特別な時間に
丸の内エリアのランドマークとうべき存在でもある三菱一号館美術館は、2026年4月6日（月）で開館16周年。この日、18時から美術館前の一号館広場にてシンガーソングライターの優河さんが歌う「トワイライト、ライブ」が開催されます。
黄昏時に「トワイライト、ライブ」を開催
2026年4月6日（月）に開館16周年を迎える三菱一号館美術館。この日は通常は休館日である月曜日ですが特別に開館し、同日18時からは美術館前の一号館広場にてシンガーソングライターの優河さんによるミニライブ「トワイライト、ライブ」が開催されます。
さらに、同日は「トワイライト、新版画―小林清親から川瀬巴水まで」の入場者にオリジナルのポストカードと本展の作品解説付きポップアップカード（非売品）をプレゼント。
展示を楽しんだ後の締めくくりに、優河さんの代表曲である「灯火」をはじめ、トワイライトな雰囲気を感じられる歌声とともに、黄昏時の丸の内を楽しんでみては。
トワイライト、ライブ
日時：2026年4月6日（月）18:00～18:30（予定）
場所：一号館広場
料金：無料
雨天の場合は、館内で実施します。「トワイライト、新版画」に入場した方に加え、当日17時から配布する整理券を持っている方も観覧できます。（ライブのみ観覧可能）※予定枚数に達し次第終了
文 / オシミリン（LoveWalker編集部）
大阪生まれ。
趣味は読書と写真を撮ること、おいしいものを食べておいしいお酒を飲むこと。
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