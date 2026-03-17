丸の内が庭園に！　ヴァン クリーフ＆アーペルが彩る新しい仲通り「Spring is blooming in Marunouchi」

現在、丸の内仲通りで開催中の「Marunouchi Street Park 2026 Spring」。今回は、ハイジュエリーメゾン「ヴァン クリーフ＆アーペル」とフランス人イラストレーターのシャルロット・ガストー氏とのコラボレーションで、丸の内仲通りが魅惑の庭園へと生まれ変わっています。

春の訪れを祝福するMarunouchi Street Park

3月20日（金・祝）～4月5日（日）までの期間、丸の内仲通りで開催されている「Marunouchi Street Park 2026 Spring」では、「ヴァン クリーフ＆アーペル」とフランス人イラストレーターのシャルロット・ガストーとのコラボレーションにより、「Spring is blooming in Marunouchi（スプリング イズ ブルーミング イン マルノウチ）」を開催。丸の内仲通りが、生命力に溢れる没入空間へと生まれ変わっています。ガストーが創造する幻想的なインスタレーションは、大人から子供まであらゆる来場者の詩的な感性を刺激し、都会の中心、Marunouchi Street Parkに突如現れた魅惑の庭園へと誘います。

期間中には、塗り絵や風車づくりといった様々なアクティビティを通して、春の訪れを祝福する体験型ワークショップを開催。また、ガストーの世界観に包まれたフラワーカートやケータリングトラックが街を華やかに彩ります。

Spring is blooming in Marunouchi（スプリング イズ ブルーミング イン マルノウチ）

期間：2026年3月20日（金）～4月5日（日）

場所：丸の内仲通り（特別区道千第114号）

Block1：丸ビル・郵船ビル・三菱商事ビル前

Block2：丸の内二丁目ビル・丸の内仲通りビル前

Block3：丸の内パークビル・明治安田生命ビル前