「春」をお蕎麦で作ったら、なんだかとっても美味しいものができたようです。

旬の食材を食べると季節を感じますよね。たとえば「そら豆」は春が旬だし、「桜海老」は旬というわけではありませんが桜色に春を感じます。そんな「花より団子」なみなさん、季節限定のそばで春を楽しみましょう！

冷たいそばもいいし、温かいそばもいいねえ

駅そば「いろり庵きらく」で、「桜海老の冷しちらしそば」と「小柱とそら豆のばら天そば」を販売しています。

桜海老の冷しちらしそば

￥780（税込）

華やかな見た目がこの季節にぴったり。桜海老の香ばしさ、錦糸卵の甘み、白髪葱とかいわれ大根の清涼感が、ひと口ごとに異なる食感と味わいをプラス。別添えの「かけるあおさ」を加えれば、つゆにコクが生まれてひと味違った美味しさに。

小柱とそら豆のばら天そば

￥780（税込）

プリッとした食感と旨みがあふれ出す「小柱」と、独特の香りとホクホク感がたまらない「そら豆」をサクサクのバラ天に仕上げました。つゆに浸った天ぷらから海鮮のコクが溶け出し、そら豆の爽やかな風味との相性も抜群です。

いろり庵きらく グランスタ丸の内

場所：東京駅B1F 丸の内北口改札外 グランスタ東京

営業時間：7:00～22:30、日祝8:00～21:00