シャオミ、中国で究極カメラスマホ「Xiaomi 17 Ultra」発表！ 連続光学ズームの望遠レンズ搭載

シャオミは、中国で同社のフラグシップAndroidスマートフォン「Xiaomi 17 Ultra」を発表した。価格は6999元（約15万5000円）から。

さらなるカメラの進化を果たしたXiaomi 17 Ultra。メインカメラは5000万画素の1型（「Light Fusion 1050L」）、望遠は2億画素で1/1.4型、そして5000万画素の超広角（最短5cmのマクロ撮影に対応）と画素数こそ変化はないものの、望遠カメラに変更が加わっている。

Continuous Optical Zoom（連続光学ズーム）と呼ばれるズーム機能を持つ望遠レンズは、内部のレンズ（主に7枚構成の中央3枚のレンズ）が前後に移動することで、70～100mm相当で焦点距離を変更できるようになっている。

そのほか主なスペックは、6.9型有機EL（1200×2608、最大3500ニト、120Hz対応）、Snapdragon 8 Elite Gen 5、12/16GBメモリー、512GB/1TBストレージ、6800mAhバッテリー、画面内指紋センサー（超音波式）、HyperOS 3など。

フォトグラフィーキットはXiaomi 15 Ultraと近い、分離型の本格タイプ（999元、約2万2000円）に加え、軽量タイプ（399元、約8800円）の計2種類が用意されているのが興味深い点。

本体にLeicaのロゴがあしらわれるなど、特別なデザインを採用した「Xiaomi 17 Ultra by Leica」モデルも登場。こちらの価格は7999元（約17万8000円）からとなっている。

グローバルでの発表は例年どおりに来年2月のMWCのタイミングになるだろうか？ そして当然ながら今年も国内発売への期待が高まる。ASCII.jpでは引き続き注目していく予定だ。