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京セラ「TORQUE G07」
ガチな伝説多数の頑丈スマホがさらに超進化。この外観とゴツさ、あらためて最高でしょ！
2026年03月30日 17時00分更新
スマホといえば「落としたり水に濡れたら壊れる」という心配がつきものです。しかし、今回紹介する京セラの「TORQUE G07」はそんな常識ガン無視の頑丈さに特化した特別なモデルです。
登山や過酷な冒険、アウトドアを愛する人たちが実際に大自然の中で使い倒し、その声をもとに進化してきた「本物の頑丈さ」を持っているのです。数々の過酷な環境を生き延びてきた、「ガチな伝説」がたくさんあるのがTORQUEシリーズなんです。
大自然の中に持ち出しても壊れにくいという安心感は、ほかのスマホには決してないものです。次のページからは、さらなる進化を遂げたこのスマホの魅力と注意点をお伝えします。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）信じられないほどの頑丈さ！ 泥水も洗い流せる
2）カメラと通信が進化！ 登山の日の出も綺麗に撮れる
3）アクセサリーが充実！ 自分好みに使いやすく
購入時に注意したいポイント
1）お値段は13万円強と、決して安くはない
2）大きくて重い。ファッションで使うには少々ガチすぎる
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