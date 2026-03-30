スマホといえば「落としたり水に濡れたら壊れる」という心配がつきものです。しかし、今回紹介する京セラの「TORQUE G07」はそんな常識ガン無視の頑丈さに特化した特別なモデルです。

登山や過酷な冒険、アウトドアを愛する人たちが実際に大自然の中で使い倒し、その声をもとに進化してきた「本物の頑丈さ」を持っているのです。数々の過酷な環境を生き延びてきた、「ガチな伝説」がたくさんあるのがTORQUEシリーズなんです。

大自然の中に持ち出しても壊れにくいという安心感は、ほかのスマホには決してないものです。次のページからは、さらなる進化を遂げたこのスマホの魅力と注意点をお伝えします。